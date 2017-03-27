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: Her yeriniz silah olsa...

  • Giriş Tarihi: 27.3.2017 17:02 Güncelleme Tarihi: 27.3.2017 17:05
Erdoğan: Her yeriniz silah olsa...
Erdoğan: Her yeriniz silah olsa...

Cumhurbaşkanı 'de bir pankarta kendi resmi ve şakağına dayanmış bir silah ile tehditler savrulmasını böyle yorumladı: "Ya hu sizin her yeriniz silah olsa Rabbimizin izni ve emrinin önünde gücünüz yetmez"

HER YERİNİZ SİLAH OLSA NE YAZAR?

İşte şimdi bir pankart. Resmimizi koymuşlar. Şakağımıza da silahı dayamışlar. Ya hu sizin her yeriniz silah olsa ne yazar? Rabbimizin iznine gücünüz yetmez. Biz beşer planında kimsenin önünde eğilmedik. Sadece ve sadece rükuda rabbimizin önünde eğildik. Ve biliyorsunuz. 1961'da IMF'borçlanmaları başladı. Göreve geldik. IMF'ye 23,5 milyar dolar borç vardı. Geldik ödemeye başladık. 2013'te borcu sıfırladık.