Erdoğan: Her yeriniz silah olsa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'de bir pankarta kendi resmi ve şakağına dayanmış bir silah ile tehditler savrulmasını böyle yorumladı: "Ya hu sizin her yeriniz silah olsa Rabbimizin izni ve emrinin önünde gücünüz yetmez"

HER YERİNİZ SİLAH OLSA NE YAZAR?

İşte şimdi bir pankart. Resmimizi koymuşlar. Şakağımıza da silahı dayamışlar. Ya hu sizin her yeriniz silah olsa ne yazar? Rabbimizin iznine gücünüz yetmez. Biz beşer planında kimsenin önünde eğilmedik. Sadece ve sadece rükuda rabbimizin önünde eğildik. Ve biliyorsunuz. 1961'da IMF'borçlanmaları başladı. Göreve geldik. IMF'ye 23,5 milyar dolar borç vardı. Geldik ödemeye başladık. 2013'te borcu sıfırladık.