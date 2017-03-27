FETÖ’cü suikastçı Altıntaş ile ilgili yeni ayrıntılar!

Rusya Büyükelçisi Karlov’u öldüren FETÖ’cü suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş’ın bilgisayarında yapılan incelemede, ilginç verilere ulaşıldı. Altıntaş, suikasttan önce internette “19 Aralık’ta neler oldu?” araması yapmış, ileri tarihli mektup yollama yöntemlerine bakmış. Savcı şimdi, katilin bu yolla not bırakma ihtimalini araştırıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Aralık'ta Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde katıldığı bir sergi sırasında uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a ilişkin soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

Savcılık, suikastın faili Mevlüt Mert Altıntaş'ın saldırıdan önce nerelere gittiğini, kimlerle irtibat kurduğunu ve bağlantılarını araştırıyor. Yapılan araştırmalarda, soruşturmanın ilerlemesi ve suikastın ardındaki güçlerin ortaya çıkmasının önüne geçmek için hedef şaşırtılmaya çalışıldığı belirlendi.

HTS KAYDINA ÇOK SAYIDA NUMARA DÜŞTÜ

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre suikastın ardından Altıntaş'ın kullandığı telefon numarası deşifre edilerek internet ortamında paylaşıldı, hatta bir gay sitesinde "Mevlüt Mert Altıntaş" adına hesap açıldı. Yüzlerce kişi Altıntaş'ın olduğu ifade edilen numarayı aradı. HTS kaydına ise çok sayıda numara düştü.

Savcılığın Altıntaş'ın HTS kaydığını araştıracağını ve söz konusu numaraları tek tek inceleyeceğini değerlendiren suikastın ardındaki güçler, bu sayede hedef şaşırtmayı planladı.

BELÇİKA'DAN KİM ARADI?

Altıntaş'ın ölümünden saatler sonra adına banka hesabı açıldığı da tespit edildi. Hesabın telefon bankacılığı yöntemiyle açıldığı anlaşıldı. Telefon numarasından, İzmir'de yaşayan S.A.'ya ulaşıldı. Suikast sonrası Altıntaş'ın kimlik bilgilerinin vakit kaybetmeden internete düşmesi dikkat çekmişti. S.A.'nın yapılan sorgunun ardından serbest kaldığı öğrenildi.

Suikast sonrası Emre Uslu'nun da aralarında bulunduğu birçok firari FETÖ'cü, Twitter hesaplarından suikasta ilişkin paylaşımlarda bulunmuştu. Polis, suikastın ardından Altıntaş'ın telefonu kapalı olmasına rağmen aynı numara tarafından birden fazla arama yapıldığını belirledi. Söz konusu aramanın Belçika'dan gerçekleştiği tespit edildi.

BAĞLANTILAR MERCEK ALTINDA!

Savcılık bu numaranın kim tarafından kullanıldığını belirledi, bağlantıları mercek altına alındı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelinin Belçika'da öğrenci olduğu anlaşıldı. Altıntaş'ın evinde bulunan bilgisayarını inceleyen bilişim polisi, suikasttan yaklaşık 10 gün önce Karlov ile ilgili araştırma yapıldığını tespit etmişti.

SAVCILIK GELECEĞE MEKTUPLARIN İZİNİ SÜRÜYOR?

Bilgisayar üzerindeki incelemeleri devam eden bilişim polisi, Altıntaş'ın suikast tarihi olan 19 Aralık günü dünyada hangi olayların olduğunu araştırdığını da belirledi. Altıntaş'ın ayrıca, internetten "geleceğe mektup yollama" yöntemlerine baktığı, bu kapsamda ileri tarihli bir mail'in nasıl gönderileceğine ilişkin araştırma yaptığı da tespit edildi. Altıntaş'ın suikasta ilişkin bir not bırakmış olabileceği ihtimalini değerlendiren savcılık, geleceğe mektubun izini sürüyor.