Ali Fuat Yılmazer’in iki kızı da tutuklandı!

Geçtiğimiz günlerde FETÖ irtibatları sebebiyle gözaltına alınan İstanbul eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in iki kızı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ'nün birçok soruşturmasında ve davasında adı geçen İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube eski müdürü Ali Fuat YIlmazer'in kızları Fatma Saadet Yılmazer ve Rabia Fitnat Yıldırım 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Fatma Saadet Yılmazer ve Rabia Fitnat Yıldırım bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma savcısı İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz tarafından sorgulanan iki şüpheli tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şüpheliler kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.