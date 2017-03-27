Futbolcuların eski imamından önemli açıklamalar

2000’li yıllarda futbolcuların imamı görevini yürüttükten sonra örgüt ile yollarını ayırarak “Çelişkiler İnsanı Gülen” isimli kitabı yazarak Teröristbaşı’nı deşifre eden yazar Said Alpsoy Hakan Şükür hakkında Sabah.com.tr’ye önemli açıklamalarda bulundu.

Bir dönem 'futbolcuların imamı' olarak görev alan, ardından örgütle arasındaki bağları koparan ve 'Çelişkiler İnsanı Gülen' kitabını yazarak örgütün içyüzünü ortaya çıkaran yazar Said Alpsoy, Sabah.com.tr'ye verdiği röportajda Hakan Şükür'le ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

İŞTE O AÇIKLAMALARDAN BAZI BAŞLIKLAR

ASOSYAL VE SEVİLMEYEN BİRİ OLDUĞU İÇİN ÖZEL GÖRÜŞÜRDÜK

Hakan Şükür ile 2000-2005 yılları arasında 5-6 yıl boyunca görüştüm. Kendisi asosyal ve sevilmeyen biri olduğu için diğer futbolculardan ayrı olarak görüşüyorduk. Diğer futbolculardan farklı muamele yapar ve özel görüşürdük.

GÜLEN'İN TAMAMEN HİPNOZU ALTINDAYDI

Benim tanıdığım Hakan Şükür dirayetsiz, iradesiz ve herkes tarafından kandırılabilecek düşük profilde bir insandı. Annesinin etkisi altındaydı. Tamamen teröristbaşı Gülen'in hipnozu altındaydı.

GS GENEL KURULU 'HAYIR' ÇIKACAĞINDAN ÇOK EMİN AMA YANILIYORLAR

Galatasaray Genel Kurulu açısından bu karar büyük bir utançtır. 16 Nisan'da "Hayır" çıkacağından emin oldukları için böyle pervasızca hareket ediyorlar. Cumhurbaşkanı'na karşı gövde gösterisi yapıyorlar. Cumhurbaşkanı'na olan nefretleri nedeniyle FETÖ ile birlikte hareket etmekten çekinmiyorlar. FETÖ'cüleri akladıktan sonra İzmir Marşı söylemeleri de bunun göstergesi. Ama ne kadar yanıldıklarını 16 Nisan'da görecekler.

KANDIRILMIŞ DEĞİL, BİLEREK VE İSTEYEREK ÖRGÜTSEL FAALİYETİN İÇERİSİNDE

DHA muhabiri Genel Kurul'da yaptığı konuşmada Kadir Çetinçalı, Hakan Şükür için "Yirmili yaşlarda kandırılmış bir çocuk." gibi bir ifade kullanmış. Ben Hakan Şükür'ün ağzından ne bugün ne de geçmişte "kandırıldım" gibi bir ifade duymadım. Kendi isteği ile bu örgüte dahil olmuş, her emri yerine getirmiş ve hala bu örgütün içerisinde bir kişi nasıl kandırılmış olabiliyor?

İSMAİL DEMİRİZ'DEN 100 KAT DAHA FETÖ'CÜDÜR

Hakan Şükür'ün ihraç edilmeyip İsmail Demiriz'in ihraç edilmesini inanılmaz bir skandal olarak görüyorum. Hakan Şükür, İsmail'den 100 kat daha FETÖ'cüdür. Böyle olmasına rağmen Hakan Şükür gibi sembol bir ismin ihraç edilmemesinin Galatasaray Genel Kurulu tarafından nasıl açıklandığını merak ediyorum.