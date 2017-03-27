"Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu doğru iş yaptı"

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunun, Hakan Şükür ve Arif Erdem'i üyelikten çıkarmasıyla ilgili, "Doğru iş yaptılar." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, yaptığı açıklamada, Galatasaray Kulübü'nün cumartesi günü gerçekleştirilen genel kurulunda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) olan ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün üyeliklerinin sona erdirilmemesinin yanlış bir karar olduğunu belirterek, toplantıda hayır diyenlerin bunu sarı-kırmızılı camiaya anlatamayacaklarını vurguladı.

Bu kararın ardından Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunun dün olağanüstü toplanarak Hakan Şükür ve Arif Erdem'i ihraç ettiğini hatırlatan Kılıç, "Doğru iş yaptılar. Çünkü milletimize, memleketimize, devletimize ihanet edenlerle beraber olduklarını dile getirip de söyleyenlerin, ülkeden firar edenlerin kulüplerimizde işleri yoktur." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Kılıç, şunları kaydetti:

"Galatasaray Genel Kurulunun cumartesi günü aldığı karar zaten doğru değildi. Genel kurulda ibra kararından sonra çok detaya girmemekle beraber aslında Galatasaray Genel Kurulunun değil, orada kalan bir takım neden orada oldukları belli olmayan kişilerin aldığı bir karardı. Bu karar Galatasaray camiasında ve kamuoyunda tepkiye neden oldu. Zaten genel kurulda ihraca hayır diyenler bunu camiaya anlatamazlardı. Dolayısıyla Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, bence gereken kararı alıp doğru işi yapmıştır."