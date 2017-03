İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan PKK'ya sert mesaj!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kandil’den it gibi havlayacaklarına, terör örgütüsün, teröristsin ya gelsene, hadi gel Kandil’den. Hadi gel, niye orada kendi ininde duruyorsun? Ha sen gelmiyorsun, biz gereğini yapacağız sen merak etme. Canın tatlıysa, orada durma. Canın tatlı değilse bizim gereğini nasıl yaptığımızı o yaptıklarımızdan öğreneceksin." dedi.

Dernekpazarı Belediye binası önünde vatandaşlara hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrasında yaşananları anlattı.

Hiçbir şekilde geri adım atmayan bir Türkiye var olduğunun altını çizen Soylu, "Bugünkü çırpınışları ondandır. Terör örgütlerini devreye soktular, yetmedi, faizi, faiz baronlarını devreye soktular yetmedi, ellerinde bulunan yıllarca Türkiye'yi yönetmek istedikleri yargıyı devreye sokmak istediler yetmedi, medyayı devreye soktular, IMF'yi, uluslararası kuruluşları devreye soktular yetmedi. Hepsi, PKK'da FETÖ'de DEAŞ'da PYD'de YPG'de, DHKP-C'de Almanya'da, Hollanda'da topu gelsinler bize Dernekpazarı yeter." diye konuştu.

"HERKES HÜR VE ÖZGÜR YAŞAYACAK 780 BİN KİLOMETREKAREDE"

Birilerinin, "TC'yi tükürüğümüzle boğarız" dediğini anımsatan Süleyman Soylu, "Şimdi tükürüklerini atsın kodeste. Ötekisi ne dedi? 'Özerklik ilan edeceğiz.' Hadi bakalım bugün elini kim tutuyor senin, o gün ağzından çıkanı kulağın duymuyordu, hadi bugün de aynı tarafta ol da ağzından çıkanı kulağın duymasın da görelim bakalım. Bugün de özerklik ilan ette alalım boyunun, pozunun ölçüsünü de gösterelim." diye konuştu.

Soylu, "Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın talimatıdır, hükümetimizle birlikte topyekün terörle mücadele ortaya koyuyoruz ve bunu koymaya devam edeceğiz." ifadesini kullanarak, şunları söyledi:

"Şu anda Türkiye'de 32 tane sadece Doğu ve Güneydoğu'da dağlarda operasyon yapıyoruz. Dün 39 teröristi bir batımda etkisiz hale getirdiler. Bunlar bizim evlatlarımız. Onlar ne zannettiler bu milleti ürkütecekler, korkutacaklar, birilerinden de destek alacaklar. Topyekün gelsinler, her türlü mühimmatı ortaya koysunlar bilsinler ki bu coğrafyada PKK'yı ne yaparlarsa yapsınlar adını sileceğiz, bir daha kimse adını anmayacak bu terör örgütünün."

Şehitlerin, orada yaşayan çocukların, tehdit edilen ve ürken milletin sorumluluğunun kendilerinin omuzlarında olduğuna dikkati çeken Soylu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Herkes hür ve özgür yaşayacak 780 bin kilometrekarede. Kandil'den it gibi havlayacaklarına, terör örgütüsün, teröristsin ya gelsene, hadi gel Kandil'den. Hadi gel, niye orada kendi ininde duruyorsun? Hadi gel bakalım. Ha sen gelmiyorsun, biz gereğini yapacağız sen merak etme. Canın tatlıysa, orada durma. Canın tatlı değilse bizim gereğini nasıl yaptığımızı o yaptıklarımızdan öğreneceksin. Bu ülkeyi terörle kimse terbiye edemez. Bu ülkeyi kimse terörle istediği hizaya getiremez. Bu ülkeyi terörle kimse ameliyat edemez. Bu ülkenin terörle kimse birliğini, beraberliğini bozamaz. Bu ülkeyi terörle kimse hedeflerinden alıkoyamaz. Bu ülkeyi terörle kimse diz çöktüremez."

"BU ÜLKENİN, MİLLETİN BİR BEKA MESELESİ VAR"

İçişleri Bakanı Soylu, kendilerinin terörle mücadele ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkenin, milletin bir beka meselesi var. Tam terörün belini kırmak üzereyiz. FETÖ'nün de PKK'nın da canına okuyoruz, okumaya da devam edeceğiz. Sadece teröristle uğraşmıyoruz. Bütün arkadaşlarımızla topyekün Güneydoğu'dayız. Gittiğimiz her yere şuradaki sıcaklık, samimiyet, ayyıldızlı bayraklar var. Tam milletimiz bu konuda topyekün mücadele ederken sen PKK ile nasıl kol kola giriyorsun, nasıl onun değirmenine can suyu taşıyorsun, nasıl ona 'ne olursa olsun senle beraber kol kolayız.' diyorsun. CHP'li kardeşlerime buradan sesleniyorum, çok net ve açık bir şey söylüyorum; Terör örgütüne Kılıçdaroğlu can suyu veriyor, buna haddini bildirin CHP'li kardeşlerim. Bunun ne yaptığı, ne ettiği, kime hizmet ettiği belli değildir. Bu çok açık. Bir taraftan da FETÖ ile beraber."

Gece gündüz çalıştıklarını anlatan Soylu, "Yaklaşık 3, 4 aydır 40 tane kanun hükmünde kararname ile kanun çıkarttık. Şu anda Cumhurbaşkanımızın talimat verdiği yeni güvenlik konsepti üzerinden bu mücadeleleri yapmazsak, sabahtan akşama kadar yine elimiz böğrümüzde kalacak. Bunu çok net ve açık söylüyorum." dedi.

Soylu, Türkiye'nin insansız hava aracı yaptığına dikkati çekerek, "Daha önce İsrail'den alıyorduk. Bozuldu, gönderdik de geri göndermediler. Şimdi ayyıldızlı arma üzerinde, bizim evlatlarımız yapıyor. 6 tanesini de bu aybaşı İçişleri Bakanlığının envanterine aldık. Başımıza gelen olaylar bu yüzden geliyor. Siz nasıl bunları başarırsınız. Kendi arabamızı da uçağımızı da milli uydumuzu da yapacağız." diye konuştu.