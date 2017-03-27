İçişleri Bakanlığı: 57 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada ülke genelinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarında 46'sı ölü olmak üzere 57 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Özel Harekat'ın, Jandarma Komando Birlikleri'nin, Polis Özel Harekat'ın ve TSK'nın 311 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 551 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



İŞTE İÇİŞLERİ'NİN AÇIKLAMASI:

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 311 operasyon gerçekleştirilmiş, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 551 kişi gözaltına alınmıştır.

• YABANCI TERÖRİSTLERLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 42 kişi gözaltına alınmıştır.

• FETÖ/PDY İLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

FETÖ/ PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 1210 kişi gözaltına alınmıştır.

• SOL TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 11 kişi gözaltına alınmıştır.

ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN BU OPERASYONLARDA;

46'sı ölü

1'i teslim

10'u sağ olmak üzere toplam 57 terörist etkisiz hale getirilmiştir.