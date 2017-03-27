İstanbul Jandarması’ndan müthiş operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda M.Ö. 6. ve 7. Yüzyıl’a ait 121 adet altın/gümüş sikke ve obje ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserleri 500 bin TL’ye satmak için uğraştıkları öğrenilen 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında kaçak kazı sonucu bulunduğu öğrenilen M.Ö. 6. ve 7. Yüzyıl Roma, Bizans ve Yunan dönemlerine ait altın/gümüş sikke ve objeler ele geçirildi.

500 BİN TL'YE SATACAKLARDI

İstanbul Sarıyer'de M.D., M.Ö. ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen S.A. isimli şahısların kazı sonucu bulduğu tarihi eserleri 500 bin TL'ye piyasaya sürmek için müşteri aradıkları ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri Zekeriyaköy Uskumru Mahallesi'nde kıskıvrak yakaladı.

121 TARİHİ ESER

Yakalanan şahısların aracında yapılan aramada, aracın ön koltuk arasında bulunan boşlukta yuvarlak karton içerisinde 1 adet taşlı altın yüzük, 1 çift altın küpe ile aracın el freni plastik muhafazası içerisine gizlenmiş vaziyette 69 adet gümüş sikke, 34 adet altın sikke, 14 adet altın tekli küpe, 2 adet altın obje olmak üzere toplam 121 adet değişik dönemlere ait olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheli M.D., M.Ö. ve S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.