O iddialara Başsavcılıktan jet yalanlama

Odatv adlı sitenin Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in savcılığa çağrıldığı iddiasını içeren bir haber yayınlamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Buna göre Dursun Özbek hakkındaki söz konusu iddia kesin bir dille yalanlandı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı odaTV adlı internet sitesinin Fetullahçı Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihracı ile gündeme gelen Genel Kurul kararı sonrasında Yönetimi yeniden toplayarak ihracı gerçekleştiren Başkan Dursun Özbek'in savcılığa çağrıldığı iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"OdaTV Galatasaray kulislerinden bildiriyor. Dursun Özbek savcılığa çağrıldı" başlığı ile İnternet üzerinden yayın yapan Odatv.com adlı sitede geçilen haberin gerçeklerle örtüşmeyen ve tamamen asılsız bir haber olduğu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur"

KULÜP DE AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Galatasaray kulübü resmi internet sitesinden de bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Bazı internet sitelerinde yer alan "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek'in Cumhuriyet Başsavcısı tarafından ifadeye çağrıldığı" yönündeki haberler mesnetsiz bir iddiadır. Kamuoyundan, ülkemizin içinden geçtiği hassas süreçte bu tür spekülatif ve provokatif bilgilere itibar etmemesini rica ederiz." denildi.