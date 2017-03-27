O üsteğmene 3 kez müebbet

15 Temmuz gecesi SABAH-atv önünde toplanan halka ateş açan darbecinin Üsteğmen Emrah Altunkalem olduğu saptandı. Altunkalem için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

Darbe girişimi gecesi SABAH'ın Balmumcu'daki binası önünde toplanan kalabalığa ateş açan darbeci komutanın, Üsteğmen Emrah Altunkalem olduğu belirlendi. Darbeci eski komutan hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi talebiyle iddianame düzenlendi. SABAH'ın önünde toplanan vatandaşların kurşunlandığı olayın ayrıntıları, Taksim'de o gece yaşananlara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Savcısı Orhan Aydın tarafından hazırlanan iddianamede yer aldı.



'KAFALARINA SIKIN'

İddianamede, Hasdal Kışlası'ndan çıkan askeri araçların Taksim'e gitmek üzere SABAH-atv binası önünden geçtikleri, bu esnada gazeteye destek vermek üzere bina önünde toplanan vatandaşları korkutmak için ateş açıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan şüpheli Astsubay Ali Kazanpınar, 6. Motorlu Piyade Alayı'nda görev yaptığını, darbe gecesi alarm verildiği gerekçesiyle birliğe çağrıldığını ve alay komutanı Nebi Gazneli'nin kendilerinin Taksim'e göndermek üzere görevlendirdiğini, hatta konuşma yaparken, "Önünüze kim çıkarsa kafasına sıkın. Halk, polis fark etmez" dediğini ve küfürler savurduğunu kaydetti. Kendisinin bindiği araçta yanında bölük komutanı Emrah Altunkalem üsteğmenin oturduğunu kaydeden Kazanpınar, "Levent'ten SABAH-atv binasının olduğu yöne doğru gittik. Tünelden geçtikten sonra trafik yoğunlaştı. Vatandaşlar üzerimize yürüdü. Bölük komutanı Emrah Altunkalem havaya birkaç kez ateş açtı. Bir süre sonra Beşiktaş'ta bulunan askeri lojmanların bahçesine girdik" diye konuştu. İfade veren Astsubay Asım Özdemir de "Yıldız Parkı'nın olduğu yerde tüneli geçtikten sonra yol kalabalıklaştı. Emrah üsteğmen birkaç kez havaya ateş açtı" dedi.





SABAH binasına isabet eden kurşunlar...



ASKERİ LOJMANDA YAKALANDILAR

İddianamede, şüphelilerin Beşiktaş Lojmanları'nda gözaltına alındıkları, üzerlerinden de çok sayıda silah çıktığı belirlendi. Darbecilerin SABAH-atv önünden geçerken çok sayıda araca da zarar verdikleri kaydedildi. SABAH-ATV binası önünde ateş açan şüpheli Emrah Altunkalem hakkında iddianame düzenlendi; 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Altunkalem ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.