Sanık general 15 Temmuz’da Marmaris’teymiş

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli general ve albaylarla ilgili yaptığı soruşturmada ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. İddianameyi hazırlayan savcı, tutuklanan 2'nci Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli'nin 15 Temmuz'da izinli olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tatilini geçirdiği Marmaris'te bulunduğunu belirtti. Savcı, gece saatlerinde karayolu ile Eskişehir'deki hava üssüne giden Tümgeneral Darendeli'nin, darbenin Hava Kuvvetleri ayağının planlayıcılarından Albay Ali Durmuş ile 15 Temmuz gecesi birden fazla telefon görüşmesi yaptığını vurguladı. Tümgeneral Darendeli'nin bu görüşmeyi "Mandalin bahçesi satın almak için görüştük" şeklinde açıklamaya çalıştığı da iddianamede belirtildi.