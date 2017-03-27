SON DAKİKA: ABD'de silahlı çatışma! Bir polis öldürüldü

ABD'de genç bir polis, kovaladığı şüpheliyle girdiği silahlı çatışmada hayatını kaybetti. İşte detaylar...

ABD'nin Oklahoma'da eyaletinde 22 yaşındaki bir polis, kovaladığı kişiyle girdiği silahlı çatışma sonucunda hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİ

Oklahoma'nın Oklahoma City kentinde polisten kaçan bir kişinin trafik ışığında açtığı ateş sonucunda ağır yaralanan polis memuru Justin Turney hayatını kaybetti.

SALDIRGAN YARALI

Oklahoma City Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, geçen sene polis akademisinden mezun olan 22 yaşındaki Terney'in hastanede hayatını kaybettiği ve olayda saldırganın da yaralandığı bildirildi.



Pazar gecesi 11.30'da meydana gelen olayda yaralanan polis memuru ve saldırganın Oklahoma Üniversitesi Tıp Merkezi'ne kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, tedavi altındaki saldırganın kimliğinin henüz belli olmadığı belirtildi.