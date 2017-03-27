Son dakika haberi: FETÖ'nün medya yapılanması için hesap vakti

FETÖ'nün medya yapılanması davasında son dakika gelişmesi. FETÖ'nün medya yapılanması davasında 29 sağın yargılanmasına başlandı

FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik, aralarında'Fuat Avni' hesabının kurucusu Said Sefa, Atilla Taş ve Hanım Büşra Erdal'ın da bulunduğu 29 sanık hakim karşısına çıktı. İddianamede, Said Sefa'nın "Darbeye teşebbüs ve silahlı örgüt yöneticiliği" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıla kadar, diğer 28 sanığın ise "silahlı örgüt üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapisleri isteniyor.

İLK DURUŞMA BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik 25'i tutuklu 29 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması başladı.

İstanbul 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, 25 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken sanıkların avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada, sanık yoklaması ve kimlik tespiti yapılıyor.

İddianamede, terör örgütünün sosyal medyadaki hesaplarından ''fuatavni'' hesabının kurucusu olduğu tespit edilen firari sanık Said Sefa'nın "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ve "Terör örgütü yöneticiliği" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

İŞTE FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASINDAKİ 29 SANIK!

İddianamede 25'i tutuklu diğer 28 sanık kapatılan Rota Haber internet sitesinin sahibi Ünal Tanık, kapatılan Meydan Gazetesi yazarı Atilla Taş, gazeteciler Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Bayram Kaya, Bülent Ceyhan, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Muhterem Tanık, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız'ın ise "silahlı örgüte üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapisleri talep ediliyor.