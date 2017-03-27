Terör yıktı, devlet yeniliyor

Yeni Sur, yenilenen evleri, Dicle Vadisi ve Gazi Caddesi ile göz kamaştıracak

Terör örgütünün "hendek" ve "özerklik" oyunu ile zarar gören Sur'da yenileme çalışmaları hızlandı. Enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığı Sur'da tarihi kimliğe uygun taş evler, parklar, bahçe ve kafeler, lüks restoranlar, yürüyüş yolları inşa ediliyor. Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, kentin doğusundan güneye uzanan Dicle Nehri'ni içine alan Dicle Vadisi'nin kentin doğal turizm ve rekreasyon alanını oluşturduğunu söyledi. Evler, Tarihi Diyarbakır Taş Evleri'nin benzeri olacak. İlk etapta 44 parsel üzerinde 44 adet yapı yapılacak. İnşaatlar yılsonunda tamamlanacak. Proje kapsamında 94'ü Gazi Caddesi'nde ve 400'ü ise Yanık Çarşı'da olmak üzere 497 dükkân yenileniyor. Şu ana kadar 70 dükkân tamamlandı. Çalışmaların bir yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Cevatpaşa Mahallesi, İçkale Vadisi Kentsel Tasarım Projesi geçtiğimiz yıl Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylandı. TOKİ tarafından ihalesi yapıldı ve sözleşmesi imzalandı. Nisan ayında da açılışı yapılacak.



YENİ SUR

Sur'un tüm tarihi kimliği korunarak yenilenmesi için çalışmalar başladı.



TOKİ tarafından yapılacak olan bin 600 konut ile 100 işyerinin temeli atıldı

Terör örgütü PKK'nın sözde 'özerklik ilan' ederek yakıp yıktığı kentlerden biri olan Şırnak yeniden inşa ediliyor. PKK'nın el yapımı bombalarıyla büyük bir yıkımın yaşandığı Gazipaşa Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapılacak olan bin 600 konut ile 100 işyerinin temeli atıldı. Şırnak Vali Yardımcısı ve Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, evleri yıkılan vatandaşların sabırsızlıkla ne zaman yapılacak diye beklediğini ifade ederek, "Biz zaten sokağa çıkma yasağının bitimini müteakip yaklaşık üç aylık bir sürede birçok işi tamamladık. İçme suyu ihalesi tamamlandı. Yer teslimini yaptık. En kısa zamanda mevsim koşullarının normale dönmesiyle birlikte hızlı bir şekilde Şırnak'ı şantiye havasına sokacağız. Vatandaşlarımızdan sadece biraz sabır istiyoruz. İnşallah Şırnak'ı çok kısa bir sürede çok güzel bir aşamaya getireceğiz" dedi.





YENİ ŞIRNAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yeni Şırnak projesi hayata geçiyor.