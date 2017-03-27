Trump’ın danışmanı Phares, “Belgelere göre Gülen terörist” dedi

ABD Başkanı Trump’ın Dış Politikalar ve Ortadoğu Danışmanı Walid Phares, FETÖ elebaşı Gülen’in terörist olduğunu söyledi ama konu iadeye gelince sözlerini “Türkiye ile Amerika arasında geçmişe dayalı sıcak ilişkiler var. Her zaman söylüyoruz ve Türkiye’ye teşekkür ediyoruz. Şunu demek istiyoruz, Türkiye çok önemli ve değerli fakat burada da takip edilmesi gereken prosedürler var” şeklinde tamamladı.

ABD Başkanı Trump'ın Dış Politikalar ve Ortadoğu Danışmanı Walid Phares, Beyaz Saray'ın FETÖ ile ilgili yol haritasını anlattı.

FETULLAH GÜLEN'İ TERÖRİST OLARAK GÖRÜYOR MUSUNUZ?

Amerikan yasalarına göre ortada verilmiş bir cevap yok. Ancak belgelere bakacak olursak, onun ve organizasyonunun aşırıcı ve terörist olduğu görülüyor. Ama bunu yasayla sonuçlandırmak gerekiyor.

"TANKLARIN ÖNÜNE YATAN TÜRKLERİ GÖRÜP ŞAŞIRDI"

TRUMP GÜLEN'İN TERÖRİST OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA NE DÜŞÜNÜYOR?

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişimi olduğunda, Trump kampanyadaydı. Bu arada, gelişmeler anlık olarak Trump'a veriliyordu. Trump, tankların önüne yatan Türkleri gördüğünde şok olmuştu. Ve hükümeti, Erdoğan'ı Türkiye'yi destekleyen tweet atmıştı. Daha fazlasını söyleyemezdi çünkü ABD Başkanı değildi.

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

SİZCE TRUMP, TERÖRİST GÜLEN'İN TÜRKİYE'YE İADESİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK Mİ?

Bu konu, Trump ile Erdoğan'ın görüşmesine bağlı. Türkiye ile Amerika arasında geçmişe dayalı sıcak ilişkiler var. Her zaman söylüyoruz ve Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Şunu demek istiyoruz, Türkiye çok önemli ve değerli fakat burada da takip edilmesi gereken prosedürler var. (Akşam)