Tunceli'de öldürülen PKK'lı teröristlerden biri sözde üst düzey yetkili çıktı

Dün Tunceli'de öldürülen PKK'lılar arasında Amerikan yapımı M16 silah kullanan sözde örgütün üst düzey bir yetkilisinin de olduğu belirtildi.

Tunceli'de dün sabah 05.00 sıralarında PKK'lıların bulunduğu noktaya hava destekli operasyon başlatıldı. Operasyonun başlaması ile birlikte saat 05.00 ile 08.00 arasında helikopterlerle bölgeye bir tabur Jandarma Özel Harekat birliği indirildi. Timler, Kutu Deresi Vadisi içindeki PKK'lı grubun daha önceden belirlenen muhtemel kaçış noktalarını tutarak, çembere aldı. Timler teslim ol çağrısına uymayan PKK'lı teröristlerin sığınaklarına girdi, çatışmalarda 14 terörist öldürüldü.

14 PKK'LININ CESEDİ OPERASYON BÖLGESİNDEN ALINDI

Öte yandan DHA'nın haberine göre Tunceli merkez Gökçek Köyü yakınlarında düzenlenen operasyonda öldürülen 14 PKK'lının kimliğinin tespiti için cenazeler operasyon bölgesinden helikopterle alınarak, Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öldürüen PKK'lılar arasında Amerikan yapımı M16 silah kullanan sözde örgütün üst düzey bir yetkilisinin de olduğu belirtildi.