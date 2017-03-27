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'de öldürülen 'lı teröristlerden biri sözde üst düzey yetkili çıktı

  • Giriş Tarihi: 27.3.2017 07:37 Güncelleme Tarihi: 27.3.2017 08:30
Tunceli'de öldürülen PKK'lı teröristlerden biri sözde üst düzey yetkili çıktı
Tunceli'de öldürülen PKK'lı teröristlerden biri sözde üst düzey yetkili çıktı

Dün 'de öldürülen 'lılar arasında Amerikan yapımı M16 silah kullanan sözde örgütün üst düzey bir yetkilisinin de olduğu belirtildi.

'de dün sabah 05.00 sıralarında 'lıların bulunduğu noktaya hava destekli operasyon başlatıldı. Operasyonun başlaması ile birlikte saat 05.00 ile 08.00 arasında helikopterlerle bölgeye bir tabur Jandarma Özel Harekat birliği indirildi. Timler, Kutu Deresi Vadisi içindeki PKK'lı grubun daha önceden belirlenen muhtemel kaçış noktalarını tutarak, çembere aldı. Timler teslim ol çağrısına uymayan PKK'lı teröristlerin sığınaklarına girdi, çatışmalarda 14 terörist öldürüldü.

14 PKK'LININ CESEDİ OPERASYON BÖLGESİNDEN ALINDI

Öte yandan DHA'nın haberine göre Tunceli merkez Gökçek Köyü yakınlarında düzenlenen operasyonda öldürülen 14 PKK'lının kimliğinin tespiti için cenazeler operasyon bölgesinden helikopterle alınarak, Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öldürüen PKK'lılar arasında Amerikan yapımı M16 silah kullanan sözde örgütün üst düzey bir yetkilisinin de olduğu belirtildi.