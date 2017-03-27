Tunceli’de öldürülen terörist bölge sorumlusu çıktı!

Tunceli’de Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından düzenlenen operasyonda öldürülen 14 teröristten birinin bölge sorumlularından olduğu ve bölge halkını etkilemek için kod ismi olarak “Ferhat Dersim”i kullandığı ortaya çıktı.

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik bir sığınağa düzenlenen ve 14 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Ölü olarak ele geçirilen 14 teröristin Tunceli-Erzincan güzergahında son 2 yılda çok sayıda yol kesme, güvenlik güçlerinin şehit edilmesi ve bir askerin kaçırılması eylemlerini gerçekleştirdiği belirlendi. Teröristlerin kimlikleriyle ilgili bilgiler de netleşmeye başladı.

Öldürülen Ferhat Dersim kod adlı teröristin asıl adının Yusuf D. olduğu ve Tunceli bölge sorumlularından olduğu öğrenildi. Yusuf D'nin yardımcısının da yine ölü olarak ele geçirilen 14 terörist arasındaki Necmi Gar kod adlı terörist olduğu tespit edildi.



TERÖRİSTLERİN "DERSİM" OYUNU



Öldürülen Tunceli bölge sorumlularından Yusuf D'nin örgütün talimatıyla yerel halkın sempatisini kazanmak ve işbirlikçi devşirebilmek için kod ad olarak kullandığı Ferhat isminin sonuna Tunceli'nin eski adı Dersim'i soy isim olarak eklediği öğrenildi.



Diyarbakır'da "Amed" soyadını kullanarak bölge halkını etkilemeye çalıştığı tespit edilen terör örgütü PKK'nın son zamanlarda soyadı oyununu Irak'ın Musul iline bağlı Sincar/Şengal bölgesinde de tezgaha koyduğu ortaya çıkmıştı.

O bölgelerde terör örgütünün kod olarak Zeki Şengali, Agit Civyan Ezid, Beridan Ezidi gibi bölgeye uyarlanmış soy isimleri kullandığı güvenlik güçlerinin raporlarına yansımıştı.