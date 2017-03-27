Valilik uyardı! Bu telefon numarasına dikkat!

Ankara Valiliği, vatandaşları arayarak kendilerini “Ankara Valiliği Özel Kalem Müdürü” olarak tanıtan dolandırıcılara itibar edilmemesi konusunda uyardı.

Ankara Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde bulunan bazı şirket ve kuruluşların telefonlarını aramak suretiyle kendilerini Ankara Valiliği Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan kişi ya da kişilerin, bu aramalarında 0533 318 00 59 numaralı telefonu kullandıkları, iletişim numarası olarak da 0533 055 00 59 numaralı telefonu bıraktıkları anlaşılmıştır.

Söz konusu numara arandığında ise, telefondaki şahısların 'Ankara Valisi'nin saat 10.50 ile 11.50 arasında uygun olduğu ve bu numaradan arandığında görüştürüleceği' iletilmektedir.

Vatandaşlarımızın, telefonla arandıklarında kendisini Ankara Valiliği Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan kişi ya da kişilere itibar etmemeleri, bu tür durumlarla karşılaştıklarında derhal 112 ACİL hattına müracaat ederek bilgi vermeleri ya da Ankara Valiliğine ait irtibat telefonunu (0312 306 66 66) arayarak bilgi paylaşmaları, telefonla dolandırıcılık suçu işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olacaktır" denildi.