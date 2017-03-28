11 satırda Avrupa'nın Hali pürmelâli!

Haşmet Babaoğlu bugünkü yazısında Avrupa'nın yaşadığı sessiz bunalımı kısa cümlelerle özetledi. Batı ülkelerinin birbirlerinden de birliklerinden de ölümüne korktuklarını belirten Babaoğlu 'Papa'nın önünde dizildiler ama korkularını bastıramadılar' dedi. İşte Babaoğlu'nun yazısından ilgili bölüm;

Birbirlerinden ölümüne korkmaya başladılar...

Emin olun ki...

Almanya ve Fransa iki insan olup gece karanlığında bir sokakta karşılaşsaydılar, sırtlarını duvara verip tetikte dururlardı.

İtalya deseniz, yüzüne gülümseyip sürekli arkasından konuşan bu mahalleden sıkıldı, canına tak etti.

İspanya sevdiklerini, malını, mülkünü, geleceğini mahallenin dayısı Almanya'ya kaptıralı çok oldu. Teslim mi olsun, isyan mı etsin, bir türlü karar veremiyor.

Yunanistan'ın cebi delik!

Gününü zor kurtarıyor ve geceleri kafayı yastığa koyduğunda mahallenin yedi sülalesine sövüp sayıyor.

İngiltere mi? O zaten mahalleden ayrıldı, köprüleri attı.

Daha neler neler!

En son racon kesecek bir "abi" aradılar; yolları Vatikan'a çıktı.

Papa'nın önünde sepet gibi dizildiler ama içlerindeki güvensizlik ve korkuyu bastırmaları ne mümkün!

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