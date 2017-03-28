6 ilde FETÖ operasyonu: 16 öğretmen gözaltında

Adana merkezli 6 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda "Bylock" kullandıkları tespit edilen 16 öğretmen gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında şafak vakti Adana merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Polis, çoğu daha önce özel okullarda çalışan ve terör örgütünün şifreli haberleşme uygulaması "Bylock" kullandığı tespit edilen 16 öğretmeni gözaltına aldı.

Adli Tıp Birimine getirilen zanlılar, kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.