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6 ilde operasyonu: 16 nda

İHA
  • Giriş Tarihi: 28.3.2017 09:14
6 ilde FETÖ operasyonu: 16 öğretmen gözaltında
6 ilde FETÖ operasyonu: 16 öğretmen gözaltında

Adana merkezli 6 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda "Bylock" kullandıkları tespit edilen 16 na alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü ekipleri /PDY soruşturması kapsamında şafak vakti Adana merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Polis, çoğu daha önce özel okullarda çalışan ve terör örgütünün şifreli haberleşme uygulaması "Bylock" kullandığı tespit edilen 16 i na aldı.

Adli Tıp Birimine getirilen zanlılar, kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.