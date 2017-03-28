Başbakan Yıldırım: Ayak üstü 40 yalan söylüyor

Başbakan Binali Yıldırım Karaman'da vatandaşlara hitap etti. Yıldırım, "Gençler, Kılıçdaroğlu muhtarlarla biraraya geliyor, diyor ki, "Ey muhtarlar 16 Nisan'da evet çıkarsa 17'sinde muhtarlıklar kapatılacak". İnanıyor musunuz? Yalan 2, minibüsçülerle konuşuyor, "16 Nisan'da evet verirseniz minibüs hatlarınız iptal olacak", inanıyor musunuz? Yalan 3; işadamlarıyla toplantı yapıyor, "Eğer evet verirseniz fabrikalarınıza el konulacak, işyerleriniz elinden alınacak". İnanıyor musunuz? Ayak üstü 40 tane yalan söylüyor, hangi birini düzelteyim." dedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

SEN ÖNCE 'EVET'E VEREN HAİNDİR' SÖZLERİNİN HESABINI VER

Gençler gelecek sizin. Geleceğin Türkiye'sinin teminatı gençler. Karaman'ın kahraman insanları. Kılıçdaroğlu'nda gün görmemiş yalan var. Bu sabah diyor ki, "Sadece Cumhurbaşkanı, sadece vali, sadece büyükelçi Türk Bayrağı taşıyacak başka kimse taşıyamayacak" diyor. Şu bayrakları kaldırın da Kılıçdaroğlu görsün. Bu ezanlar dinmez, bu bayrak inmez. Herşeyimiz bu. Bu bayrağa laf edemezsiniz. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Aşağı mahallede yalan söylüyor yukarı gelmeden unutuyor. Hem evet diyenlere vatan hainleri diyeceksin hem de kalkıp, hayır diyenlere şöyle böyle deniyor diye istismar şovu yapacaksın. Sen önce kalkıp evet oyları verenler haindir şeklindeki sözlerin hesabını verdi.

BU İŞLERİ PLANLAYANLAR TARİHİN ÇÖPÜNDE YERİNİ ALIYOR

Bu kutlu yürüyüşe beraber çıktığımızda bir söz verdik. Dedik ki, "Biz milletten başka kimseyi tanımayız. Biz hakkın ve halkın hizmetkârıyız. Tek adresimiz millettir, patron da millettir." Bugüne kadar bu prensibimizi bozmadık. Şimdi yeni anayasada işin sahibi millet olacak, patron siz olacaksınız. Yeni anayasayla milletin iradesine ortak olmaya çalışanlar, 15 Temmuz'u, 17-25 Aralık'ı, Gezi olaylarını planlayanlar, e-muhtırayı planlayanlar, 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ı planlayanlar artık miadını dolduruyor, tarihin çöplüğünde yerini alıyorlar.

BEN HANGİ BİRİNİ DÜZELTEYİM AYAK ÜSTÜ 40 YALAN SÖYLÜYOR

Yeni anayasayla devlet içindeki paralel yapılanmalar, çeteciler tamamen bitecek. Medya plazalarında hükümetler kurma, hükümetler yıkma dönemi sona erecek. Manşetlerin söylediği değil, milletin söylediği olacak. İkiz kardeşler CHP ve HDP hayır oyu vererek ne vaadediyorlar? Gençler, Kılıçdaroğlu muhtarlarla biraraya geliyor, diyor ki, "Ey muhtarlar 16 Nisan'da evet çıkarsa 17'sinde muhtarlıklar kapatılacak". İnanıyor musunuz? Yalan 2, minibüsçülerle konuşuyor, "16 Nisan'da evet verirseniz minibüs hatlarınız iptal olacak", inanıyor musunuz? Yalan 3; işadamlarıyla toplantı yapıyor, "Eğer evet verirseniz fabrikalarınıza el konulacak, işyerleriniz elinden alınacak". İnanıyor musunuz? Ayak üstü 40 tane yalan söylüyor, hangi birini düzelteyim.

BİR YANDAN ŞEYTAN TAŞLIYOR BİR YANDAN ENGELLİ KOŞUYORUZ

Biz millete hizmet ediyoruz ama bir yandan da şeytan taşlıyoruz. Şeytan taşlamaktan vakit buldukça hizmet ediyoruz. Artık şeytan taşlamak yok, engelli koşu yok. Artık engelsiz koşu var. Cumhurbaşkanı Başbakan anlaşmazlığı diye bir şey kalmıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geliyor. Memleketi kim yönetecek sandıkta siz belirliyorsunuz. İstiyorlar ki, bütün olumsuzluklara rağmen 82 model anayasayla yola devam edelim. Pamuklara sarıp sarmalarsın, kimse bu anayasaya dokunmasın. Çünkü anayasa bu haliyle milli iradeyi engellemek için iyi bir araç. İşlerine geldiği zaman hemen 367, yargı icadı çıkarıyorlar, vesayet odaklarını piyasaya sunuyorlar, parti kapatmaya kalkıyorlar.

YENİ SİSTEMDE ARTIK HÜKÜMETLER MANŞETLERLE DÜŞMEYECEK

Bu anayasayla mahkemelere koşup, büyük projeleri engelliyorlar, Türkiye'nin gelişmesini yavaşlatıyorlar. Artık hükümetler manşetlerle düşmeyecek, milletvekili transferleriyle siyasette oynanmayacak. Güvenoyunu meclis değil asıl verecek. Vekiller değil milletin kendisi sandıkta verecek. Siz vereceksiniz. İşte bütün bunlar olurken CHP ve HDP'nin uykuları kaçıyor. Boşuna ikiz kardeş demiyoruz. Bizim kardeşlerimiz ise Karaman meydanını doldurmuş binlerce memleket sevdalısı.

KILIÇDAROĞLU 7 SEÇİMDİR EVE ELİ BOŞ DÖNÜYOR

Bunların sicili bozuk. Marmaray'ı yapıyoruz hayır. Avrasya Tüneli'ni yapıyoruz yine hayır. Dünyanın üçüncü büyük tünelini yapıyoruz, Osmangazi Köprüsü'nü yapıyoruz yine hayır. Otoyollara hayır, bölünmüş yollara hayır, Hızlı Trene hayır. Hayır, hayır, hayır. Bunlardan hayır gelir mi? Şimdi yeni anayasa yapıyoruz, ona da hayır diyorlar. İstedikleri kadar hayır desinler, karşı çıksınlar. Kılıçdaroğlu 7 seçimdir eve eli boş dönüyor. Bu sefer de aynısı olacak. Biz bu anayasayla seçilme yaşını 18'e indiriyoruz. 18-25 yaş arası 9 milyon genç kardeşimize Türkiye'nin sorumluluğunu alma fırsatı getiriyoruz.

MECLİS HEM KANUN YAPACAK HEM DE HÜKÜMETİ DENETLEYECEK

Daha adil bir temsil milletvekili sayısını 650'e çıkarıyoruz. Kuvvetler ayrılığı en net şekilde ortaya konuyor. Yani Meclis, hükümet işini yapacak, yargı da işini yapacak. Yargı hem bağımsız oluyor hem de tarafsız oluyor. Yargıda birliği sağlıyoruz. Asker için ayrı yargı sivil vatandaş için ayrı yargı yok. Yargı herkes için birdir, rütbeye göre adalet olmaz. Üstünlerin hukuku değil hukukun üstünlüğü. Bu değişiklikle Meclis daha güçlü hale geliyor. Milletvekilleri yasaları yapacak, Cumhurbaşkanı'nın kuracağı hükümet icraat yapacak, proje yapacak. Vatandaşa verilen sözler bir bir yerine getirilecek. Meclis'te kanun yapacak, aynı zamanda da hükümeti denetleyecek.