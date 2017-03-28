Başbakan Yıldırım, şehit Halisdemir'in mezarını ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Niğde'de şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret edip dua etti.

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldüren şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret için Niğde'nin Bor İlçesi'ne bağlı Çukurkuyu Beldesi'ne geldi. Çevrede geniş güvenlik alınırken Başbakan Yıldırım, Çukurkuyu Mezarlığı'nda bulunan şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in mezarına geçip, dua etti. Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile diğer yakınlarının da eşlik ettiği Başbakan Yıldırım, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Gazetecilerin alınmadığı mezarlıktan ayrılan Başbakan Yıldırım, daha sonra Niğde kent merkezindeki Ömer Halisdemir Meydanı'ndaki mitingde konuştu.