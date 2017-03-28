Bitlis’te 13 terörist etkisiz hale getirildi!

Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkisiz hale getirilen 13 PKK bölücü terör örgütü mensubu arasında üst düzey yöneticilerden 2 teröristin İçişleri Bakanlığının gri listede oldukları tespit edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma sorumluluk bölgesinde teröristle mücadele harekâtı kapsamında kış operasyonlarına devam edildiği belirtildi.

Tatvan ilçesi kırsalındaki Anadere-Kesan Deresi bölgesinde 22 Mart 2017 tarihinde başlatılan Şehit Uzman Jandarma Çavuş Ömer Doğan Operasyonu esnasında, teröristlerle 26 Mart 2017 günü temas sağlandığı ifade edilen açıklamada, temas sonrası bölgeye uçak ve helikopterlerle hava hücum harekâtı (HHH) düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "26-27 Mart 2017 tarihinde yapılan arazi araması sonucunda biri sağ olmak üzere toplam 13 PKK bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca bölgede yapılan arazi aramasında 2 adet sığınak bulunarak imha edilmiştir. Ele geçirilen teröristler arasında bulunan örgütün üst düzey yöneticilerinden 2 teröristin İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde gri listede oldukları tespit edilmiştir" denildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde ve imha edilen sığınaktan 8 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet Bixi makineli tüfek, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 7 adet el bombası, 1 adet 7,65 mm tabanca, 22 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 adet Dragunov teskin nişancı tüfeği şarjörü, 9 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, ey yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme ve pil, 1 adet büyük telsiz, 2 adet el telsizi, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar zaman mefhumu gözetmeksizin, her türlü hava koşullarında aralıksız olarak operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.