Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hayır' çadırını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'de "Hayır" standını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halk oylaması stantlarını ziyaret etti.Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere öğle saatlerinde Tarabya Köşkü'nden çıktı. Erdoğan, önce Hacıosman Metro istasyonu yanında kurulan AK Parti Sarıyer Gençlik Kollarının "evet" standını ziyaret eden Erdoğan, stantta bir süre çalışmalar hakkında bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet etti.

15 DAKİKA SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra bu standın hemen karşısında yer alan "hayır" standını da ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü. Erdoğan'ın ziyareti 15 dakika sürdü. Vatandaşlar, ziyaretler sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları tarafından da çocuklara oyuncak hediye edildi. Öte yandan Erdoğan, İstinye Bayırı Caddesi'nde kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşları fark edince makam aracını durdurarak, bir süre onlarla sohbet etti.