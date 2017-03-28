Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında Galatasaray'daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Show TV-Habertürk TV ortak yayınında Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı. Erdoğan Galatasaray ile ilgili soruya da cevap verdi.



Erdoğan, ''Bu kişiler Türkiye'den kaçmış mıdır? Kaçmıştır. Niye kaçmıştır? Çünkü FETÖ ile ilgili belgeler var ve bu belgelerden dolayı kaçma yolunu seçmişlerdir.



Doğrusu, Galatasaray yönetiminin aldığı kararın sadece aidata bağlı olarak alınmasını ben hafif buluyorum. Bana göre, şu anda süreci geçiştirme anlamında bu adım atılmıştır. Galatasaray bu işin eksik kalan kısmını geçiştirmiş olmuştur. ifadelerini kullandı.