Cumhuriyet’in yalanı ortaya çıktı!

Cumhuriyet Gazetesi’nin ‘CHP Parti Meclisi Üyesi Hakkı Süha Okay’ın, Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde muhtarlarla yaptığı kahvaltılı toplantıya soruşturma açıldı’ haberine Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yalanlama geldi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin bugün yayınlanan 'CHP Parti Meclisi Üyesi Hakkı Süha Okay'ın, Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde muhtarlarla yaptığı kahvaltılı toplantıya, 50 muhtara "izinsiz toplantı yapmak" suçlamasıyla soruşturma açıldı' haberine ilişkin Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yalanlama geldi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada; "28.03.2017 tarihli bir gazetede yayınlanan Nevşehir iline bağlı Gülşehir ilçesinde bir siyasi partinin yetkilileri ve bazı belediye başkanları ile 83 muhtarın katıldığı kapalı salon toplantısında yapılan referandum çalışması ile ilgili olarak toplantıya katılan 50 muhtara şüpheli sıfatı ile işlem yapıldığına ilişkin haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Bilindiği üzere Halk Oylamasında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda propaganda serbestliği ve süresi maddesinde geçen süre, 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun'un 5/A maddesi gereğince oy verme gününden önceki yedinci günden başlayarak uygulanır hükmü yer almaktadır.

SORUŞTURMA SÖZ KONUSU DEĞİL

Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan tüm ihbar ve şikâyetlerde olduğu gibi Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünce, söz konusu toplantıya ilişkin bildirimde bulunulmadığı yönünde yapılan ihbar sebebiyle 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gereğince Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca işlem başlatılmış ancak bu kapsamda toplantıya katılan muhtarlar kesinlikle şüpheli sıfatı ile değil bilgi sahibi olarak dinlenilmiş olup, toplantıya katılan muhtarlar hakkında herhangi bir soruşturma yapılması söz konusu değildir" denildi.