Enver Altaylı ‘perdeleme’ yaptı

Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili yeniden ifadeye çağrılan FETÖ ile bağlantılı eski MİT’çi Enver Altaylı’nın ifadesine SABAH ulaştı. Altaylı’nın soruşturmayı perdelemesi dikkat çekti

SABAH, ANAP'lı eski Bakan Halil Şıvgın'ın, FETÖ'nün iki numarası Mustafa Özcan ile eski MİT'çi Enver Altaylı'yı Necip Hablemitoğlu cinayeti konusunda suçlayan ifadesi ile bu ifadeden sonra savcılığın çağırdığı Altaylı'nın ifade metnine ulaştı. Altaylı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nca alınan ifadesinde Şıvgın'ın verdiği bilgiyi reddediyor ama ikna edici bir kanıt sunamıyor. Hatta perdeleme, istihbaratçıların diliyle 'gezdirme' yapıyor. Altaylı'nın ifadesindeki önemli kısımlar şöyle:

Halil Şıvgın'ın ifadesinde belirtildiği gibi onun bürosunda Necip Hablemitoğlu ve Ramazan Toprak ile karşılaşmam olmadı. Necip Hablemitoğlu ile ise hiç görüşmedik.

Mustafa Özcan'ı 1990'lı yıllarda tanıdım. O dönem Başbakanımız olan Süleyman Demirel beni arayarak Orta Asya'dan gelen Türk Cumhuriyetleri'ndeki öğrencilerin yurtlara yerleştirilmesi ile ilgili benim yardımımı istedi. Bana 'Seni Diyanet kadrosundan birisi arayacak, bu öğrencilerin yurtlara yerleştirilmesi hususunda sana yardımcı olacak' dedi. Sonrasında beni Mustafa Özcan aradı. Biz bu çalışmayı Mustafa Özcan ile yaptık. Ben Mustafa Özcan'ın o tarihte Fetullah Gülen Cemaati'nden olduğunu bilmiyordum.

Şıvgın ile yaptığımız bir sohbet sırasında, Necip Hablemitoğlu ile birlikte Mustafa Özcan'ı görmek isteğini aracı olmamı istedi. Ben Mustafa Özcan'ı tanıdığımı ancak cep telefonunun bende olmadığını, bu nedenle yardımcı olamayacağımı söyledim. Halil Şıvgın'a Mustafa Özcan'ın çalıştığı holdingin adını söyledim. Daha sonra üçünün Nenehatun'daki Şıvgın'ın bürosunda yaptıklarını öğrendim.

Enver Altaylı'nın, bir yandan "Görüşmelerine aracılık yapmadım, görüşmedim" derken daha sonra "Hablemitoğlu ve Şıvgın'ın talebiyle görüşme oldu" demesi ikna edici bulunmadı.



HALİL ŞIVGIN'IN ÖNEMLİ TANIKLIĞI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ifade veren Anavatan Partisi'nin kurucu üyelerinden eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, FETÖ'nün iki numarası Mustafa Özcan ile FETÖ ile iltisaklı eski MİT görevlisi Enver Altaylı'nın Necip Hablemitoğlu ile görüşmek için kendilerinden aracılık yapmasını istediklerini anlattı.