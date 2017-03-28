FETÖ'cü darbeciden komik savunma: 1 doları hatıra olarak sakladım!

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 28 kişi hakkında açılan davanın ikinci günü tamamlandı. Duruşmaya, Eski Binbaşı Ferhat Erel'in '1 doları hatıra olarak sakladım' ifadesi damga vurdu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığındaki olaylara ilişkin, aralarında eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem'in de bulunduğu biri er, 28 kişi hakkında açılan davanın ikinci günü tamamlandı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesindeki duruşma salonunda görülmeye başlanan davada sanıklar, avukatları ve bazı sanık yakınları katıldı.



"1 DOLARI HATIRA OLARAK SAKLADIM"

Eski Binbaşı Ferhat Erel, gözaltına alındıktan sonra yapılan üst aramasında ele geçirilen "1 dolar" hakkında savunma yaparken, "Düğünlerde para atılması adettir. Cüzdanımdan çıkan 1 dolar düğünümde atılan paradır. Ben o 1 doları hatıra olarak sakladım. Örgütsel bir anlamı yoktur." dedi.

Duruşmada savunmasını yapan diğer sanıklar Mehmet Yılmaz, Zafer Önder Yufkacı ve Alper Hepçaldıranlı da suçsuz olduklarını öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundular.

Duruşmaya yarın, Sincan Cezaevi Yerleşkesi içindeki duruşma salonunda devam edilecek.