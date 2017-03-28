Fetö’nün kalemleri Gülen’i sattı

FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davanın ilk duruşmasında eski Habertürk muhabiri Abdullah Kılıç FETÖ lideri Gülen’e hakaret yağdırdı: Kuzu postuna bürünen kurt başını gösterdikten sonra her şeyin farkına vardım

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin ilk dava İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde başladı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, aralarında şarkıcı Atilla Taş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Murat Aksoy, Ulusal Parti Genel Başkanı ve Türk Solu dergisinin sahibi Gökçe Fırat Çulhaoğlu, gazeteciler Ünal Tanık, Abdullah Kılıç, Cuma Ulus, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Ufuk Şanlı, Hanım Büşra Erdal'ın da bulunduğu tutuklu 25 sanık getirildi. CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Selina Doğan ve Şafak Pavey de izleyiciler arasında yer aldı. İlk savunmayı yapan sanık Ahmet Memiş, Fuat Avni'nin kimlik bilgilerini gizlediği iddiasını kabul etmeyerek, Twitter'daki bu hesabı kimin işlettiğini kendisinin de bilmediğini öne sürdü. Mahkeme Başkanı İbrahim Lorasdağı, Memiş'e "Rota Haber" sitesinde yayımladıkları Fuat Avni ile röportaj metninin nasıl geldiğini sordu. Memiş de "DM'den (Twitter'da Direkt Mesaj) geliyordu. Kimliğini gizleyen bir kişinin açıktan yazması söz konusu olamaz" dedi. Memiş 'Etkin Pişmanlığı' ise kabul etmediğini de bildirdi. Abdullah Kılıç ise tanıklar Samed Karagöz, Mehmet Yeşilkaya ve Yasemin Çetin'in kendisi aleyhinde verdikleri ifadeleri kabul etmedi. 17 Aralık sabahı Oğuz Usluer ve Cuma Ulus ile birlikte üçünün elinde polis fezlekesinin olduğu, MİT Müsteşarı'nın tutuklanmak istemesi sırasında ise Yasemin Çetin'e zorla son dakika haber yaptırmak istediği iddialarını reddetti.



15 TEMMUZ'A KADAR ANLAMAMIŞ

FETÖ için "Hizmet Hareketi" değil de "Gülen Hareketi" ifadesini kullandığını söyleyen Kılıç, 15 Temmuz'a kadar FETÖ'nün terör örgütü olarak kabul edilmediğini savundu. Kılıç, "Bu kuzu postuna bürünen kurt başını gösterdikten sonra böyle yazmazdım. Bugün herkes tarafından terör örgütü kabul ediliyor. Ben ise darbeden 6 ay önceki yazımdaki ifade nedeniyle suçlanıyorum" diye konuştu. Mahkeme başkanı Lorasdağı Kılıç'a Habertürk'ten ayrıldıktan sonra Fuat Avni'nin "Abdullah Kılıç'ı attılar" diye tweet attığını anımsattı. Kılıç ise "Mafya adamı öldürür, ilk çelengi o yollar. Beni hem öldürüyor hem de 'Abdullah Kılıç'ı attılar' diye tweet atıyor. Fuat Avni'nin yazdığı her şey sahiplenme değildir. Keşke beni sahiplenmeseymiş, adımı hiç anmasaymış. Fuat Avni çıktığı andan itibaren karanlık bir hesap olduğunu anladım. Olayları manipüle etmek, çarpıtmak için yazıyordu."



ATİLLA TAŞ: PARA KAZANMIYORUM

Dünkü duruşmada ifade verenler arasında FETÖ'ye ait kapatılan Meydan gazetesinde bir dönem köşe yazarlığı yapan şarkıcı Atilla Taş da vardı. Taş, kimlik tespiti sırasında "New York Bilim Akademileri Derneği mezunuyum. Aylık gelirim yok, cezaevindeyim, para kazanmıyorum şu anda" dedi. Taş, "Eskiden şarkıcıydım, şimdi gazetecilikten tutukluyum" ifadesini kullandı.