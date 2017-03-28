FETÖ’nün yeni haberleşme ağı tespit edildi

FETÖ soruşturması kapsamında darbe girişiminin firari kilit ismi Adil Öksüz ile irtibatlı olan K.G. gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ soruşturmaları kapsamında 23 Mart'ta Erzurum'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ adına Sakarya ve İstanbul'da uzun yıllar çalışan ve firari 'imam' Adil Öksüz ile irtibatlı K.G. ve beraberindeki örgüt mensupları yakalandı.

Gazete Habertürk'ten Helin Şahin'in aktardığına göre, FETÖ'cülerin toplantı yaptığı evde baskın sırasında yatak odasına koşan K.G. cep telefonunu saklamaya çalıştı. Telefonu alan polis, "Şifresi ne?" diye sordu. Şüpheli, "Unuttum, bilmiyorum" dedi.

Evde yapılan aramada kriptolu notlar, çok sayıda örgüte ait yasaklı kitap ve kitapların içine saklanmış 12 bin TL, 8 bin dolar ve 4 bin euro ele geçirildi.

GSM HATTI OLMADAN KULLANILABİLİYOR

Örgütün talimat notlarında "Yakalandığınız takdirde savunmanızda ByLock sorulursa, bu programın tespitinin yasal olmadığını ve MİT'in böyle bir tespit yapmasının yasadışı olduğunu söyleyin" yazıldığı görüldü.

Evde toplantı halinde olan başta K.G. olmak üzere tüm şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde, 'Betternet' adlı ByLock benzeri bir haberleşme ağına rastlandı. Şüphelilerin VPN kullanarak 'Betternet'e bağlandıkları, 'uçak modu'na alınan ve içinde GSM hattı olmayan telefonlarla bu program üzerinden haberleştikleri belirlendi.

VPN'den ücretsiz indirilen 'Betternet' ile mesajlaşılarak, ses bağlantısı yapıldığı saptandı. Örgütün, yer tespitine olanak sağlayan sinyal vermediği için bu sistemi kullandığı ifade edildi. Şüphelilerin örgüt evlerinde seyyar wi-fi ile projeksiyon cihazı da ele geçirildi.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Operasyon sürerken evin çevresinde arama yapan polis, K.G.'nin evinin karşısında sırt çantalı biriyle karşılaştı. Polis, şüpheliden çantasını açmasını istedi. "Spora gidiyorum, malzemelerim var" diyen şüphelinin çantasından spor malzemesi çıkmadı. Spora gittiğini söyleyen kişinin gerçek adının H.K. ve hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi. FETÖ'nün 'imamlarından' olduğu belirlenen H.K.'nın üzerinden 'Yavuz Yıldırım' adına sahte kimlik çıktı.