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Kırmızı kodlu ı Bodrum'da enselendi

İHA
  • Giriş Tarihi: 28.3.2017 09:08 Güncelleme Tarihi: 28.3.2017 09:16
Kırmızı kodlu FETÖ imamı Bodrum'da enselendi
Kırmızı kodlu FETÖ imamı Bodrum'da enselendi

Muğla’nın Milas ilçesi örgüt ı, kırmızı renk kodlu Baylock kullanıcısı firari öğretmen Bodrum İlçe Jandarma ekiplerince Güvercinlik Mahallesi’nde ele geçirildi.

Milas'ta öğretmenlik yaparken üyesi olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen ve daha sonra hakkında yakalama kararı çıkartılan Mahmut D. isimli şüphelinin Güvercinlik Mahallesi'ndeki kayınpederinin evinde saklanabileceği ihbarını alan Jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Güvercinlik Mahallesi Prenses Sokaktaki evin çevresinde sivil ekiplerle bir süre izleme yapan Jandarma ekipleri eşgale uygun şüpheliyi tespit ettikleri anda operasyon için düğmeye bastılar. 43 yaşındaki Fetö ı Milas Sulh Ceza Hakimliğince "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak "suçundan arandığı ayrıca Milas İlçesi örgüt İmamı olduğu, kırmızı renk kodlu Baylock Kullanıcısı olduğu ve uzun zamandır firarda olduğu tespit edildi.

FETÖ'cü öğretmenin işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.