Kripto FETÖ'cülerin sonu geldi!

Teröristbaşı Fetullah Gülen’i ziyarete giderek ondan talimat alan kripto isimler için son yaklaştı. Teröristbaşının Pensilvanya’daki çiftliğin çevresindeki bölgelerde bulunan 12 otelin haritası çıkarıldı. Otellerde kalanlar tek tek tespit ediliyor.

FETÖ'nün tüm hücrelerini deşifre etmek isteyen istihbarat birimleri elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki çitliğinin ve çevresinin geriye dönük röntgenini çekiyor. 17-25 Aralık'ta hükümete karşı kumpas kurmak isteyen ancak bunda başarılı olamayınca 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda kendini gizleyen kişileri bulmak için araştırma ağı okyanus ötesine ulaştı. Yapılan operasyonlarda deşifre olan örgüt üyeleri gözaltına alınırken kriptocu olanların belirlenmesi için hem yurt içinde hem yurt dışında araştırmalar devam ediyor. İstihbarat birimleri FETÖ'cülerin deşifre edilerek yakalanması için yeni bir soruşturma başlattı.

TERÖRİSTBAŞINDAN TALİMAT ALDILAR

Akşam'ın haberine göre, soruşturmada teröristbaşının Pensilvanya'da bulunan malikanesine gidip talimat alanların tespitini yapmak için farklı bir çalışma yürütüyor. Emniyet bunun için örgüt elebaşı Gülen'in oturduğu malikanenin çevresindeki bölgelerde dağılan otelleri mercek altına aldı. Örgüt elebaşından direktif almaya gidenlerin isimlerinin belirlenmesi için çevredeki oteller tek tek çıkarıldı. FETÖ'nün çiftliğinin çevresinde 12 otel belirlendi.

İŞTE BELİRLENEN OTELLER

Days Inn, Best Western Plus Poconos Hotel, Westminster Hotel, Holiday Inn Expres, Society Hill Hotel, Holiday Inn Midtown, Riviera Hotel, Best Western Airport Plaza, Quality Inn, Ramada Whitehall, Country Inn Suites otellerinde kalanlar araştırılıyor. 15 Temmuz darbe girişiminden bir kaç gün öncesinde teröristbaşıyla görüşen 12 isim de bu yolla belirlenmişti. 4 isim gözaltına alınmış, 8 kişide hayla aranıyor.

KREDİ KARTLARI ELE VERDİ

Türkiye'den Amerika'ya giderek terör örgütünün elebaşıyla görüşenler cep telefonu kayıtları ve kredi kartı harcamaları ile tek tek deşifre edilmeye başlandı. Bu isimler araştırılırken özellikle 17/25 Aralık sonrası yapılan ziyaretler araştırılıyor. 'Biz 17 Aralık sonrası ilişiğimizi kestik' yalanına sığınanlar böylece tek tek ortaya çıkacak. Böylece halen kendini gizlemiş kripto FETÖ'cüler açığa çıkacak. Örgütün kripto isimleri deşifre edilerek, diğer bağlantıları çözülmüş olacak.