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yaptırdığı i açıkladı

  • Giriş Tarihi: 28.3.2017 16:57
Melih Gökçek yaptırdığı anketi açıkladı
Melih Gökçek yaptırdığı anketi açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı , 16 Nisan’da yapılacak la ilgili ayı içerisinde 3 ayrı yaptırdığını kaydederek, "Gün geçtikçe 'evet' diyenlerin oranında büyük bir artış var. Son Anketimizde 'evet' oranı yüzde 58.31'e ulaştı" dedi.

Başkan Gökçek, ayı içerisinde yaptırdığı lerle ilgili açıklamalarda bulundu. 27 Mart'ta yapılan son ankette Ankara'da "evet" oylarının yüzde 58,31'e ulaştığını belirten Başkan Gökçek, "Hedef inşallah yüzde 60" ifadelerini kullandı.

Gökçek, takipçileriyle paylaştığı tweette, 1 Mart'ta yaptırdığı ankette 'evet' oylarının yüzde 55,4 çıktığını, 9 Mart'taki ankette bu oranın yüzde 56,2'ye yükseldiğini ve en son 27 Mart'ta Ankara genelinde 7 bin 119 kişinin katılımıyla yapılan ankette 'evet' oylarının yüzde 58.31'e ulaştığını belirtti. Gün geçtikçe da 'evet' oyu kullanacak kişi sayısında hızlı bir yükseliş görüldüğünü, bunun Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli olduğunu kaydeden Gökçek, "Ankara genelinde yaptırdığımız anket, yıllardır deneyimlerden gördüğümüz kadarıyla Türkiye genelinin ya bir puan önünde ya bir puan arkasında çıkar. Şimdi Hedef inşallah yüzde 60" diye konuştu.