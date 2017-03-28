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e 19 gün kala son te 11 puan fark

  • Giriş Tarihi: 28.3.2017 15:00
Seçime 19 gün kala son ankette 11 puan fark
Seçime 19 gün kala son ankette 11 puan fark

Referanduma sayılı günler kala sonuçları merakla bekleniyor. Son anket bugün 'den geldi. ORC'nin anketinde 'evet' diyenler farkı açmaya başladı.

en son referandum i sonuçlarını yayınladı. ORC referandum anketi sonuçlarına göre, evet ile hayır oyları arasındaki makas açılıyor.

36 ilde 2740 seçmenle ''CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi'' yöntemiyle Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne yönelik halkoylaması öncesi kamuoyunun nabzını tuttu. Son anketle 'Evet' ile 'Hayır' arasındaki makasın 11 puan açıldığı görüldü.

ORC anket sonuçlarına göre, evet oyları oranı yüzde 55.4 olurken, hayır oyları oranı yüzde 44.6'da kaldı.

Referandum sürecini değerlendiren ORC Başkanı Murat Pösteki, 16 Nisan'a kadar yapılacak çalışmalar ve yurt dışından gelecek oylarla farkın daha da açılabileceğini söyledi.

İŞTE RAKAMLAR:

EVET: YÜZDE 55,4

HAYIR: YÜZDE 44,6