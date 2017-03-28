Son dakika haberi: Diyarbakır'da büyük operasyon başladı

Diyarbakır Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi.. Aralarında PKK'nın sözde yöneticilerinin de olduğu teröristleri ve işbirlikçi hainleri etkisiz hale getirmek için...

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçeleri kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenecek operasyon öncesi, sivillerin zarar görmemesi adına bu iki ilçeye bağlı 9 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

9 KÖYDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Lice ve Hani ilçeleri kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi 9 köyde, bugün saat 11.30'dan itibaren geçerli olmak üzere yasak ilan edilmesiyle ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"İlimiz Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Lice İlçesine bağlı olan; Birlik Köyü, Şenlik Köyü, Ecemiş Köyü ve Daralan Köyü, Hani İlçesine bağlı olan; Kaledibi Köyü, Akçayurt Köyü, Topçular Köyü, Kalaba Köyü ve Yukarı Turalı Köyü 28 Mart 2017 günü saat: 11:30'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."