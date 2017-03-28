Vitrin olarak kullanılmış

FETÖ'cü darbe girişimi davalarında ilk kez bir 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi ifadesi verdi. Darbecilerin listesinde Ankara Sıkıyönetim Başkanı olarak yer alan Polatlı Füze Okul Komutanı Tümgeneral Osman Ünlü, Yurtta Sulh Konseyi listesinde yer almasının kendi bilgisi dışında olduğunu iddia ederek, "Darbeciler ben ve benim gibi milliyetçi generalleri kullanmış. Vitrin olarak kullanıldığıma inanıyorum" dedi. Sıkıyönetim direktifi ve eklerinde 4. Kolordu Komutanlığı ve Ankara Sıkıyönetim Başkanlığı'na getirilecek isim olarak geçen Ünlü, bu listede nasıl yer aldığını bilmediğini savunurken, "Görevlendirme listesinde Sıkıyönetim Komutanı olarak ismimin geçmesini ben bilemem. Örgütün içindekiler bilebilir. Ancak bu atamaları yapanlar bilebilir. Sözde Yurtta Sulh Konseyi'nin kimlerden oluştuğunun belirlenmesi, devletin bekası açısından önem taşımaktadır" ifadesini kullandı.