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43 ByLock’çu emniyet mensubuna tutuklama istemi!

SEMA ALİM DALGIÇ SEMA ALİM DALGIÇ
  • Giriş Tarihi: 29.3.2017 16:35
43 ByLock’çu emniyet mensubuna tutuklama istemi!
43 ByLock’çu emniyet mensubuna tutuklama istemi!

Fethullahçı Terör Örgütü’nün ByLock kullanan emniyet mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 43 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.

FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanan emniyet mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Savcılık talimatıyla gözaltına alınan 45 emniyet mensubu işlemleri ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık sorguları alınan şüphelilerden 43'ü hakkında tutuklama talep edilirken etkin pişmanlıktan yararlanan 2 şüpheli hakkında da adli kontrol talep edildi. Şüphelilerin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgularının devam ettiği öğrenildi.