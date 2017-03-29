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Tillerson, Türkiye’ye geliyor!

İHA
  • Giriş Tarihi: 29.3.2017 20:47 Güncelleme Tarihi: 29.3.2017 20:47
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Türkiye’ye geliyor!
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Türkiye’ye geliyor!

, 30 Mart 2017 tarihinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " , Sayın Bakanımızın davetlisi olarak 30 Mart 2017 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Konuk Bakan'ın Sayın Bakanımızla gerçekleştireceği ikili görüşmelerde Türkiye-ABD ikili ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

Açıklamada, Bakan Tillerson'un Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesinin de öngörüldüğü belirtildi.