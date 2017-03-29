ABD'li General AA muhabirinin sorusuna sinirlendi!

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Komutanı Korgeneral Stephen Townsend'in basın toplantısı gergin anlara sahne oldu. AA muhabirinin, ABD'nin terör desteğini yüzüne vurduğu sorusuna sinirlenen Townsend bakın neler söyledi...

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Komutanı Korgeneral Stephen Townsend, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) video konferans ile bağlanarak son zamanlarda Musul'un batı yakası ile Suriye'de koalisyon uçaklarının neden olduğu sivil kayıplar ve PYD ile ilgili soruları yanıtladı.

PYD elebaşı Salih Müslim'in "Rakka'nın, DEAŞ'tan kurtarılmasından sonra terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinde inşa ettiği kantonlara katılmasını beklediklerine" ilişkin sözleri hakkındaki soruya cevap veren Townsend, Kürtlerin Suriye'nin kuzeyinde sadece yüzde 10 nüfusa sahip olduğunu ve bu kadar az bir nüfusla o bölgede federatif bir yapı inşa edemeyeceklerini öne sürdü.

AA MUHABİRİNİN SORUSU ZORUNA GİTTİ

Bu açıklamaları üzerine AA muhabirinin, "Siz, PYD orada sadece yüzde onluk bir nüfusu kontrol ediyor, dolayısıyla federatif bir yapı kuramaz diyorsunuz ama PYD orada kanton inşa etmiş, o kantonları birleştiriyor, onları bir arada tutmaya çalışıyor ve her fırsatta da politik ajandasını ilan ediyor. Söylediklerinizle PYD'nin yaptıkları ve söyledikleri arasında bir tutarsızlık var sanki. Onlara bu fikirlerinizi ifade ettiniz mi? Veya onlar size özel olarak bir şey mi söylediler de bu şekilde bir çıkarım yaptınız?" şeklindeki sorusuna ise Townsend tepki gösterdi.

"Sanırım senin politik bir ajandan var, çünkü sorduğun soru tarafsız değil. Beni bir cevaba zorluyorsun." diyen ABD'li korgeneral, PYD'nin öncülük ettiği SDG'nin çok geniş bir koalisyon olduğunu ve içerisinde Araplar, Türkmenler, Kürtler, Hristiyanlar ve daha başka unsurların olduğunu savundu. Townsend, bu grubun tek bir etnik köken üzerinden siyasi bir ajandaya sahip olamayacağını iddia etti.