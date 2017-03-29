AK Parti sistemi 6 maddede anlatıyor

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumuna sayılı günler kala AK Parti kapı kapı gezerek yeni sistemin Türkiye'ye kazandıracaklarını 6 ana başlık altında millete anlatıyor:

BÜYÜK TÜRKİYE: Yönetimde çift başlılık ortadan kalkacak. Cumhurbaşkanı-Başbakan uyumsuzluğu, koalisyon arayışları, hükümet kurulamama krizleri, milletvekili pazarlıkları, hükümet düşürmeler bir daha yaşanmayacak.

KESİNTİSİZ İSTİKRAR: Kesintisiz istikrar dönemleri başlayacak. Üniter yapımız güvence altına alınacak. Rejim değil, sistem değişecek. Cumhuriyetimiz güçlenecek. İcraatçı hükümet güçlü Meclis gelecek. Hükümet hizmet üretecek, Meclis kanun hazırlayıp çıkaracak. Meclis, Cumhurbaşkanı ve hükümeti denetleyecek. Hükümet kendi işini, Meclis kendi işini yapacak.

DAHA ÇOK ÜRETİM: Ekonomide büyüme hızlanacak. İnsanımız refah ve kalkınmadan daha fazla pay alacak. Milli gelirimiz yükselecek.

LİDER ÜLKE: Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmanın yolu açılacak. Dev projeler artacak, Türkiye daha çok büyüyecek, daha çok gelişecek.

GÜVENLİ TÜRKİYE: Hızlı düşünen, hızlı organize olan, etkili ve doğru karar veren, anında uygulamaya geçen yeni hükümet sistemi terörle mücadeleye güç katacak. Milli Savunma Sanayimiz büyüyecek. Güven ve huzur ortamı sağlanacak.

DAİMA HİZMET: Bürokrasi hızlanacak. Kurumlar arası işleyişte engeller kalkacak. Vatandaşa daima hızlı hizmet verilecek.

GÜÇLÜ DEMOKRASİ: FETÖ ve vesayet odakları tümden temizlenecek. Hükümet ile Meclis arasında yeni bir uzlaşma kültürü ortaya çıkacak. Demokrasimiz ve özgürlüğümüz güvence altına alınacak. Demokratik reformlara hız verilecek.