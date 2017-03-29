Alman milletvekili Özdemir'e verilen fahri doktora unvanı geri alındı

Munzur Üniversitesinden, Alman milletvekili Özdemir'e verilen fahri bilim doktora unvanının, Türkiye Cumhuriyeti ve ulusu incitici tavır ve davranışları sebebiyle geri alındığı bildirildi.

Munzur Üniversitesinin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Alman milletvekili Cem Özdemir'e 2008 yılında fahri bilim doktora unvanı verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, bu unvanın geri alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'ni ve ulusumuzu incitecek tavır ve davranışlar sergileyen Alman milletvekili Cem Özdemir'e 28 Ekim 2009 tarihinde verilen fahri bilim doktora unvanı 29 Mart 2017 tarihli ve 12.1 sayılı senato kararıyla iptal edilerek fahri bilim doktora unvanı geri alınmıştır."