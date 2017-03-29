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Altınok: Konu referandum maddeleri falan değil

  • Giriş Tarihi: 29.3.2017 09:15 Güncelleme Tarihi: 29.3.2017 09:23
Altınok: Konu referandum maddeleri falan değil
Altınok: Konu referandum maddeleri falan değil

Melih Altınok bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği HAYIR çadırı ziyareti ve orada yaşanan diyalogları masaya yatırdı. HAYIR kampanyasının yürütüldüğü çadırda bile konunun HAYIR denilen maddeler üzerinden değil başka iddialar üzerinden değerlendirildiğine dikkat çeken Altınok "konu maddeler değil ki" dedi. İşte Altınok'un yazısından öne çıkanlar

Dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul'da CHP'lilerin "hayır" kampanyası yaptığı bir çadıra girdi. Güzel görüntülerdi; sıcak, samimi, özgüvenli...

Ne var ki Cumhurbaşkanı'nın niçin "hayır" diyeceklerini sorduğu seçmenlerden aldığı yanıtlar ciddi bir sıkışmışlığı ifade ediyor.

"Çünkü siz üçüncü köprüye Yavuz Sultan Selim'in adını verdiniz!"

Muhtemelen Alevi vatandaşlarımızın yoğun olduğu bir çadırdı.

Zira Cumhurbaşkanı bir başka itirazın da "Alevilerle Sünnileri ayırıyorsunuz" cümleleriyle geldiğini söylüyor.

Peki, referandumda oylanacak maddelerle ilgili bir itiraz var mı?

Yok tabii. Nasıl olsun ki?

Bu referandumda da konu oylayacağımız maddelerin kendisi falan değil.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'hayır' çadırını ziyaret etti

O ÇADIRDA KEMAL BEY OLSA ERDOĞAN'A NE DERDİ?