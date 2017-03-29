Avrupa bir teröristten daha Türkiye sayesinde kurtuldu

Adana'da örgütün yönetim kadrosundan olduğu, Avrupa ülkelerinden DEAŞ'a eleman kazandırarak silah ve bomba eğitimi verdiği iddia edilen Suriyeli terörist tutuklandı, eşi sınır dışı edildi. Üzerindeki dijital verilerde, silahlı fotoğrafları ele geçirilen örgüt yöneticisinin, kentte daha önce tutuklanan Avrupa vatandaşı iki örgüt yöneticisiyle de bağlantısı tespit edildi. Terörist Qahwatı'nın fotoğraflarda parmağında görülen yüzüğün örgüt yöneticileri tarafından mühür yerine kullanıldığı belirlendi.