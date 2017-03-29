Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklamalar!

Başbakan Binali Yıldırım, gündemdeki başlıklara dair önemli açıklamalarda bulundu

Başbakan Binali Yıldırım, gündemdeki başlıklara dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

ADİL ÖKSÜZ'ÜN ABD BAŞKONSOLOSLUĞUNDAN ARANMASI

"Öksüz'ün ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğundan aranmış olması, bunun ifadelere girmiş olması ve ifadelere girmesinden sonra 'Biz vizesini iptal etmek için aradık. 15 Temmuz'un faillerinden biriydi, onun için biz de duyarlılık gösterdik, Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı sorumlu davrandık, hemen vizesini iptal ettik'. Resmi açıklama bu. Yersen. Tabii başka şeyler de var mı yok mu bakmak lazım. İnsan 'Her iş bitti de o mu kaldı?

HALKBANK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ATİLLA'NIN ABD'DE TUTUKLANMASI

Ülkemizi ziyaret etmekte olan ABD Dışişleri Bakanı'na da bu konu açılacak ve bunun sebebi sorulacaktır mutlaka, gerek Dışişleri Bakanımız ile gerekse Cumhurbaşkanımızın görüşmesinde bu konular ele alınıp gündeme getirilecek.

KERKÜK'TE IKBY BAYRAĞI ASILMASI

Bizim açımızdan da bu doğru bir iş değildir, gerekli tepkiyi diplomatik yollardan Dışişleri Bakanlığımız yapmıştır. Biz de uyarılarımızı yaptık, bu işin yanlışlığını ortaya koyduk."

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