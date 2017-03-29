Bir vatanım kaldı geriye

İlk evlatlık oğlunu 9 yaşında kazada kaybeden, ikinci evlatlığı Osman da 15 Temmuz’da şehit düşen Sakine Ana: Bir tek vatanım kaldı elimde. Şehidimin kanı için oyum ‘evet’

Ankaralı Sakine Evsahibioğlu, evlatlık oğlu Ahmet'i çok küçük yaşta trafik kazasında kaybetti. İkinci evlatlığı Osman Evsahibioğlu'na sarılarak acısını dindirmeye çalıştı. Ancak Osman da 15 Temmuz gecesi darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit oldu. Sakine ana "Son evladımın uğruna şehit olduğu vatanımı da kaybedemem. İki evladım için, şehidimin kanı için oyum 'evet' diyor.



'800 LİRA MAAŞLA BÜYÜTTÜM'

Sakine ana 72 yaşında... Yüksek tansiyon ve böbrek hastası... Sakine Evsahibioğlu, bir aile kurmak için iki evlatlık almış ancak ikisini de kaybetmiş. İlk oğlu Ahmet 9 yaşında kaza kurbanı olmuş. Osman ise 30 yaşındayken, Genelkurmay'ın önünde cuntacılara direnirken vurularak yaşamını yitirdi.

Sakine ana yaşadıklarını ve hislerini şöyle anlatıyor:

"Osmanım'ı ilk gördüğümde kapıdan girişiyle yüreğim ısınmış, boynuma atlamıştı. Son gördüğümde de boynuma sarılıp çıktı bu kapıdan. Eşimi 10 yıl önce kaybettikten sonra Osman'ımla birbirimize destek olduk. O benim eşim, arkadaşım, evladım, sırdaşım kısaca her şeyimdi. 800 TL maaşla, dişimden tırnağımdan artırıp büyüttüm onu. Ama yetim kuzumu aldı benden hainler.



'VATAN ELDEN GİDİYOR'

O gece çok telaşlıydı. 'Anne Türkiye elden gidiyor, darbe yapıyorlar. Başarırlarsa bizi yok ederler, sen anam vatan yarim, kaybedemem' dedi. 22.00 gibi evden 5 arkadaşını da yanına alarak gitti, bir daha da haber alamadım. Sabah birkaç kişi geldi, beni Numune Hastanesi'ne götürdü, Morgtaydım, bir doktor bana 'Teyze başınız sağ olsun' dedi. 'Eyvah' deyip yere yığıldığımı hatırlıyorum. Gittiği 3 arkadaşı ile aynı yerde şehit oldu.



'O KUZULARI HATIRLAYIN'

O 'vatan' dedi, şehit oldu şimdi ben de vatan deyip ülkemin bağımsızlığı için tutmayan bacaklarımla gidip oyumu vereceğim. O gece ne için öldü kınalı kuzular analar, hatırlayın. Osman'ım için, şehitlerimiz için, kuzumun sevdasının sürmesi için 'evet' diyeceğim inşallah."