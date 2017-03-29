Çorum’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Çorum’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olarak çatışma bölgelerinde faaliyet gösterirken kaçarak Türkiye'ye geldikleri tespit edilen Irak uyruklu 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, firarda olan 2 kişinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olarak çatışma bölgelerinde faaliyet gösterirken kaçarak ülkemize geldikleri tespit edilen Irak uyruklu 12 şüpheliden 10'u gözaltına alınmıştır. Firari olan Irak uyruklu 2 şüphelinin ise yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Çorum Sulh Ceza Hakimliğinin 28 Mart 2017 tarihli kararına istinaden yapılan aramalarda çok sayıda laptop, cep telefonu, tablet bilgisayar, simkart ve SD Cad ele geçirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

