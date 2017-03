Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Beştepe'deki güzellik uzmanları coştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Güzel Bir Türkiye İçin Tabii ki Evet" programında, güzellik uzmanlarına hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda güzellik uzmanları için çok önemli olan Bakanlar Kurulu Kararnamesini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede huzurumuza kim musallat olursa bedelini ödeyecek, hiç bunun lamı cimi yok." dedi.

"ŞU ANDA TERÖRÜN BELİNİ KIRIYORUZ, İNLERİNE GİRDİK"

Erdoğan, "Terörle mücadelede daha güzel bir Türkiye olacak. Şu anda terörün belini kırıyoruz, inlerine girdik. Tendürek Dağları'nda, Cudi'de, Gabar'da, Besler Deresi'nde şu anda inlerine girdik. Sadece içeride değil, Suriye'de de Cerablus, Rai, Dabık, Bab, bütün buralarda DEAŞ'ı, PYD'yi temizleyerek yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

"BAKANLAR KURULUNDA ONAYLAYACAĞIM"

Her alanda güzelliğin övüldüğü bir yerde insanlığın ihmal edilmesi düşünülebilir mi? Kendi medeniyetimizin ve kültürümüzün sınırları çerçevesinde bu çalışmaların yürütülmesini çok isabetli buluyorum. Her esnafımız gibi sizlerin de sorunlarınızın çözümü için elimizden geleni yapmalıyız. Bugün Bakanlar Kurulu'nda kararı onaylayacağım. Bu tabii bizim için bir görevdi ve bugün yerine gelmesi bizim içinde ayrı bir mutluluk vesilesidir. Bu vesileyle Sağlık Bakanıma, İçişleri Bakanıma, Milletvekilimiz Öznur kardeşime, huzurunuzda tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. STK olarak Sayın Abdülkadir bey kardeşime teşekkür ediyorum.

"O KUYRUKLARDA ÇEKTİĞİM ÇİLEYİ BEN BİLİRİM"

16 Nisan'dan sonra daha güzel bir Türkiye olacak. 14 yıl bu ülkede bizler sessiz devrim gerçekleştirdik. Bunu bugün bize saldıran Batı konuşuyordu. Başbakan olduğumda, 100 günlük bir program, 100 günde Türkiye tırmanmaya başladı. Adama sormazlar mı, on yıllar boyu bu ülkede bizi 3 bin 5 bin dolarlarda neden süründürdünüz diye sormazlar mı? Ah hanım kardeşlerim sizler bunu iyi bilirsiniz. Ben önce bir işçiydim ve babam memurdu. Fakat annemin hastaneye gideceği zaman sırada beklemesin diye numarasını almaya giderdim. Çocuğum... O kuyruklarda çektiğim çileyi bilirim. Hele hele birde SSK'lı olarak hastaneye gittiğim zaman Kasımpaşa'da oturuyordum. Okmeydanı SSK'ya giderdik. Hijyen şartları olmayan bir hastaneydi. Şu anda ana muhalefetin başındaki zat o zaman müdürdü. Bu tür hastanelerde yattık mı? Yattık ve o günün genel müdür olan zat şu ifadeyi kullanıyor: O günün şartları bugünden daha iyiydi diyor. Senin görevin ne, eğer o daha iyiyse sen daha iyisini yapacaksın. 3 bin 500 dolardan 11 bine götürdük.

"İŞTE TÜRKLER ÇILDIRDI DİYORLAR"

Kardeşlerim Allah aşkına samimi olarak soruyorum: Eğitimde geldiğimizde 75 üniversite vardı şimdi 181 üniversite var. 270 bin derslik yaptık. Ben 75 kişilik sınıflarda okudum. Bütçemizin yarısını eğitime ayırdık. Şu anda hastanesi olmayan ilimiz yok, ilçelerde var, şimdi de şehir hastanelerine başladık. Şimdi önümüzde sürekli bu açılışlar devam edecek. 30 büyükşehirimizde ve bazı illerimizde bu şehir hastaneleri açacağız. Biz bu millete aşığız. Şimdi o meşhur çılgın projem için adım atıyoruz. Ulaşımda 70 senelik cumhuriyet döneminde 6 bin 100 km bölünmüş yol yapıldı. Biz 14 yılda 19 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. 25 tane havalimanımız vardı. Şimdi sayı 59 oldu. Her zaman Başbakanımız da söylüyor, hava yolu halkın yolu oldu. Dünyanın bir numaralı havalimanı İstanbul'a yapıyoruz. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bitiyoruz. 2023 yılda 150 ila 200 milyona çıkacak bir kapasite. Niye bizi Batı'nın yöneticileri kıskanıyor. İşte bu yüzden. İşte Türkler çıldırdı diyorlar. Bunları başaracağız, kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.

"YOLUMUN ÜZERİNDE BİR KUAFÖR SALONU VAR..."

Ne diyorlar (kurucusu olduğu için konuşuyorum), Bu Ak Parti bizim yaşam koşullarımıza müdahale ediyor. Kardeşlerim hanginize müdahale edildi. 14 senede böyle bir müdahale söz konusumu? Ama bazıları için yalan adeta makine! Yalan, iftira her şey bunlarda var. Ama biz daha güzel bir Türkiye'yi göreceğiz. Şimdi yolumun üzerinde bir kuaför salonu var. Ne zaman oradan geçsem hemen caddeye çıkıyorlar. Bu bir sevda meselesi, aşk meselesi. Tabi her biriniz inanıyorum ki aynı noktadasınız. Cumhurbaşkanlığı makamına muhtarları almazlardı ki.. Şu ana kadar 16 bin tane muhtar geldi buraya. Ana muhalefetin başındaki zat benim BM'deki konuşmam için adeta muhtarlara konuşuyor gibi konuştu diyor. Ama şimdi kendisi de muhtarlarla konuşmaya alıştı. Her hafta muhtarları ağırlarım, onların sorunlarını bakanım alır, ondan sonra ben konuşurum, ondan sonra yemek yeriz, fotoğraf çektiririz, hediyemizi verir, uğurlarız.

"BUGÜN ENERJİDE ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI"

Şu anda terörün belini kırıyoruz, Tendürek'te, Cudi'de, Gabar'da inlerine girdik. Huzurumuzu kim bozuyorsa bedelini ödeyecek. Bunun lami cimi yok. Husumetin kör ettiği gözlerle değil gönül gözüyle bakan herkes 16 Nisan'da bu güzellikleri görecektir. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette daha ileri gideceğiz. Bakın enerjide bugün çok önemli bir adım atıldı. 81 ilin tamamına doğalgaz ulaşmış oldu. Modern olmak bu işte. Bunlar çağdaş olmak, modern olmak nedir bunu bilmiyorlar. Lafla değil icraatla oluyor bu. 14 yılda, hayata geçirdiğimiz bütün projelerde adeta bize çelme atanlar, burnumuzdan getirenler şimdi bize 14 yılı örnek gösteriyor. İyi de bu çalışmalar önümüze çıkardıkları tüm engellere rağmen yapılmıştır. Biz neyi başardıysak bunlara rağmen başardık. Faizin iyice inmesi lazım, hükümetimiz KOBİ'lere krediler açıyor, bunları takip edip istifade edin. 14 yılda oluşturduğumuz güven ve istikrar ortamını kalıcı hale getirmek istiyoruz. Bu dönemlerde yaşanan krizlerin, kaosların en önemli nedeni yönetim sisteminin eksikliğidir, huzur gelsin, barış egemen olsun.

"BİZ BURALARA MİLLETİMİZLE GELDİK"

7 Haziran seçimlerinden sonra şahsımı kastederek şu anda Cumhurbaşkanlığı makamında siyaseten ve hukuken boşlukta olan bir kişi var demişlerdi. Gazi Mustafa Kemal'in partisini ve bölücü örgütün siyasi uzantısına koltuk değnekliği yaptılar. Şu anda kim hayır diyor, Kandil, terör örgütünün başı hayır diyor. Ama şu anda ana muhalefetin başındaki zat onlarla hareket ediyor. Bunu anlamak mümkün mü? Şayet seçimden sonra bu zihniyet hükümet kursaydı Türkiye'nin neler yaşayabileceğini düşünebiliyor musunuz? Şu anda hayır için Avrupa'ya gidenler terör örgütünün oradaki uzantılarıyla birlikte çalışıyorlar. İşte en son İsviçre'de şahsımla ilgili dev bir pankart astılar. Şimdi ben buradan sizler vesilesiyle tüm milletime sesleniyorum. İsviçre'nin parlamento binası önünde dev bir poster asacaklar ve orada polisin nezaretinde terör örgütleri yürüyüş yapacak ve İsviçre hükümeti ses çıkarmayacak. Biz buralara bunlarla değil milletimizle geldik.

"NE ÇİRKİNLİKTİ YA RABBİM!"

Ne çirkinliklerdi ya Rabbim… Sana şu kadar para verim şu bakanlığa geç.. vs İşte biz bunları yıktık. Türkiye bunların hepsini aştı. Artık yeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanı yüzde 50 artı 1 oy almalı ki milletten Cumhurbaşkanı olsun. Bir de şunu söylüyorlar: Cumhurbaşkanı meclisi feshedebilir! Böyle bir şey yok. Meclis Cumhurbaşkanını denetler. Ben şuna inanıyorum, biz ekonomide nasıl büyüdüysek bundan sonra katlayarak büyüyeceğiz. 2023 bunun iki katı olacak. Türkiye alt yapısıyla üst yapısıyla büyümesini hızlandıracaktır. Dışarıdan Türkiye'deki bu gelişmeleri gören hayran oluyor. Ana muhalefet partisi kendisini bir yalan dünyasına sokmuşlar, genel başkanları hakkında daha fazla bir şey söylememe zaten gerek yok. Kim ki bizim vatanımızı bölmeye tevessül eder karşısında silahlı kuvvetlerimizi ve polisimizi bulacak. Biliyorsunuz bugün üç aylar başlıyor. Bu gece Regaib Kandili, şehitlerimizi unutmayalım, gazilerimize acil şifalar dileyelim. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nden başka devletimiz yok. Bizi bölmek isteyen FETÖ'ye hayat hakkı tanımayacağız. Hamdolsun 15 Temmuz'da milletimiz Türkiye'nin dört bir yanında gereken cevabı verdi. Ben milletime şükran borçluyum. Duyguluyum, duygularım benim için bir iftihar vesilesidir. Bu milletle iftihar ediyorum.

ERDOĞAN, CANLI YAYINDA BAKANLAR KURULU KARARNAMESİNİ İMZALADI

Beraberliğinizin daim olmasını işitiyorum. Evet, şimdi kararname hazır, Özel Kalem Müdürüm Hasan Bey nerede? Getir bakalım kararnameyi. Evet, Güzellik uzmanlarının tıbbi cihaz kapsamına girmeyen cihazları kullanarak tıbbi amaçlı olmayan işlemleri yapabilmesi ve bu uzmanların sahip olması gereken belgeleri düzenleyen Bakanlar Kurulu kararını imzalıyorum.