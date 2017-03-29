Darbeci komutan "Hem FETÖ'cüyüm hem darbeci"

15 Temmuz darbe girişiminde Mahmutbey Gişeleri kontrol altına almaya giden darbeci askerler hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede halkın ve polislerin kararlı duruşu karşısında teslim olmak zorunda kalan darbeci binbaşı Enver Muratoğlu'nun, "Evet doğrudur darbe yapmaya geldik, amacımız bu istasyonu alıp Hadımköy'de kalan birliğin sevkini buradan sağlamak ve Avrupa yakasındaki geçişleri kontrol altına almaktı" dediği belirtildi.

15 Temmuz darbe girişiminde Mahmutbey gişeler ile Ispartakule gişelerini kontrol altına almak için 66. Mekanize Piyade Tugayı'ndan zırhlı askeri araçlarla çıkan 10'u tutuklu 36 darbeci hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Gökhan Yolasığmaz tarafından hazırlanan 213 sayfalık iddianamede tüm şüpheliler hakkında, "Darbeye teşebbüs" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Tüm şüphelilerin ayrıca, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan da 7.5 yıldan 15'er yıla kadar da hapis cezası ile yargılanmaları istendi.

14 TEMMUZ'DA TUGAY'DA DARBE TOPLANTISI YAPILDI

İddianamede 15 Temmuz darbe girişiminin TSK içerisinde yuvalanan bir kısım Fetullahçı Terör Örgütü mensubunca yapıldığı, bu kapsamda İstanbul'daki darbe girişiminde etkin olarak görev yapan birliklerden birinin de 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı olduğu belirtildi. Tugay Komutanı Tuğgeneral Nail Yiğit'in darbe girişiminden bir gün önce birlikte toplantı yaparak darbe girişiminin hazırlıklarını başlattığı kaydedildi. İddianamede Tabur Komutanı şüpheli Enver Muratoğlu komutasında, 36 askerin 5 adet zırhlı askeri araç ile yeterince mühimmat ve etkili silahlarla saat 21.30'da kışladan çıkış yaparak Mahmutbey gişeler ile Ispartakule gişelere hareket ettikleri belirtildi. Şüpheli Enver Muratoğlu'nun beraberindeki askerlerle Mahmutbey gişelerine saat 23.10'da vardıkları anlatıldı.

POLİSLER GİŞELERİ TIR'LARLA KAPATTI

İddianamde darbe girişimi nedeniyle emniyetin talimatı üzerine Mahmutbey gişlerde ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Şehit Şakir Koç İstasyon Amirliği'nde görevli polislerin Trakya tarafından gelerek darbe girişimine destek olacak birlikleri engellemek amacıyla her iki yöne TIR'lar çekilerek tedbirler alındığı kaydedildi.

DARBECİ KOMUTAN: BİZ DOST KUVVETİZ

Görevli polislerin bu tedbiri karşısında darbeci binbaşı Enver Muratoğlu'nun, "Biz dost kuvvetiz, takviye geldik. Yolu siz mi trafiğe kapattınız" dediği komiser yardımcı Tuncay Ayan'ın da "Talimat geldi biz kapattık" dediği aktarıldı. Darbeci komutanın bunun üzerine karşı yola (Güney yol) geçmek istediğini, gerekirse tankları bariyerlerin üzerinden geçireceğini söylediği, komiser yardımcısının da bariyerlerin paletleri tıkayacağını söylemesi üzerine darbecilerin yola devam ederek Ispartakule kavşağından gişelere dönüş yaptığı anlatıldı.

"DOĞRUDUR DARBE YAPMAYA GELDİK"

Dönüş yaptıktan sonra gişelere 500 metre kala vatandaşların yolu kapatarak tepki göstermesi üzerine darbeci komutanın aracından indiği ve gişelere yürüyerek gittiği belirtilen iddianamede, komutanın buradaki polislerin kararlılık göstermesi üzerine teslim olmayı kabul ettiği, daha sonrada araçta bekleyen diğer rütbeli askerleri de arayarak polislere zorluk çıkarmadan teslim olmalarını emrettiği kaydedildi. Darbeci komutan Muratoğlu'nun burada komiser yardımcı Tuncay Ayan'a, "Evet doğrudur darbe yapmaya geldik, amacımız bu istasyonu alıp Hadımköy'de kalan birliğin sevkini buradan sağlamak ve Avrupa yakasındaki geçişleri kontrol altına almaktı" dediği aktarıldı. Yine tanık komiser yardımcısı Tuncay Ayan'ın beyanına göre binbaşı Enver Muratoğlu'nun yalnız kaldıkları sırada, "Evet darbeden haberim vardı. Burayı kontrol altına almaya gelmiştik. Ben de cemaattenim" dediği devamında da, "Bırakın askerlerle birlikte kışlaya dönelim" dediği anlatıldı.

ISPARTAKULE GİŞELERE GİDENLER DE HALKIN TEPKİSİYLE KARŞILAŞTI

İddianamede bir grubun da Ispartakule gişelerini kontrol altına almak için çıktıkları bu askerlerin başında ise şüpheli üsteğmen Serhat Serdar Bank'ın bulunduğu kaydedildi. 2 adet ZMA saat 23:30 sıralarında TEM otoyolu Edirne -İstanbul yönünde Ispartakule kavşağını kapattıkları anlatılan iddianamede şüpheli erlerin zırhlı araçlardan inerek silahlarını tam dolduruşa alıp çevreye konuşlandıkları, bu sırada üsteğmenin erlere, "Artık acımak yok, kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksınız, hiç bir yere kaçmayacaksınız, benim emrimden çıkmayacaksınız" diye emir verdiği gelen sivil araçlara da, "girişler yasaklandı, can güvenliğiniz için Edirne tarafına gidin' dediği belirtildi. Vatandaşların darbe haberlerini göstererek askerlere tepki göstermesi üzerine üsteğmenin havaya birkaç el ateş ettiği, vatandaşların çembere almaları üzerine de darbecilerin araçlara binerek ilerlemeye çalıştığı ancak önlerinin kesilmesiyle teslim oldukları anlatıldı.

İddianamede darbeci askerlerin vatandaşın linçinden korumak için gişelerdeki istasyon binasına alındığı daha sonra da Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü'nden gelen polislere teslim edildiği kaydedildi.