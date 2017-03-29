Erdoğan: Enerjide çok önemli bir adım atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Güzel Bir Türkiye İçin Tabii ki Evet" programında 'enerji' ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bakın enerjide bugün çok önemli bir adım atıldı. 81 ilin tamamına doğalgaz ulaşmış oldu. Modern olmak bu işte. Bunlar çağdaş olmak, modern olmak nedir bunu bilmiyorlar. Lafla değil icraatla oluyor bu. " dedi.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

"BUGÜN ENERJİDE ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI"

Şu anda terörün belini kırıyoruz, Tendürek'te, Cudi'de, Gabar'da inlerine girdik. Huzurumuzu kim bozuyorsa bedelini ödeyecek. Bunun lami cimi yok. Husumetin kör ettiği gözlerle değil gönül gözüyle bakan herkes 16 Nisan'da bu güzellikleri görecektir. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette daha ileri gideceğiz. Bakın enerjide bugün çok önemli bir adım atıldı. 81 ilin tamamına doğalgaz ulaşmış oldu. Modern olmak bu işte. Bunlar çağdaş olmak, modern olmak nedir bunu bilmiyorlar. Lafla değil icraatla oluyor bu. 14 yılda, hayata geçirdiğimiz bütün projelerde adeta bize çelme atanlar, burnumuzdan getirenler şimdi bize 14 yılı örnek gösteriyor. İyi de bu çalışmalar önümüze çıkardıkları tüm engellere rağmen yapılmıştır. Biz neyi başardıysak bunlara rağmen başardık.