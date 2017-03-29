Kumpasçı polisler için onlara para yağdırmışlar

FETÖ'nün emniyet yapılanmasındaki etkili isimlerinden eski İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in kızları, avukat Fatma Saadet Yılmazer ile hukuk öğrencisi Rabia Fitnat Yılmazer'in tutuklandığı soruşturmada örgütün avukatlık ofislerinin kirli para trafiği de açığa çıktı. Savcının Yılmazer kardeşlerin tutuklanmasını talep ettiği yazısında, Karkın Hukuk Bürosu'ndan Ataol Hukuk Bürosu'na danışmanlık ücreti adı altında 4 milyon 200 bin lira civarında bir para aktarımı yapıldığı, örgüt tarafından elden de zarf içinde paraların gönderildiği belirtildi. Bu paraların FETÖ'nün 17 Aralık sonrası tutuklanan polislerini kurtarmak için harcandığı anlatıldı. Savcılık, ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklanan Yılmazer'in avukat kızı Fatma Saadet Yılmazer'in de 2013-2015 arasında bu büroda çalıştığını belirtti.



İLK KEZ SABAH YAZDI

İstanbul'daki Yüksel-Karkın-Küçük (YKK) Avukatlık Ortaklığı'nın FETÖ ile ilişkisini 17 Aralık sonrası ilk SABAH gündeme getirmiş, 15 Temmuz sonrası da şirketin kurucu ortakları Cüneyt Yüksel ve Murat Karkın yurtdışına kaçmıştı. YKK ve Ataol hukuk bürolarına operasyonlar da düzenlenmişti.